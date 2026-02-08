SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    El Partido Liberal Democrático ha gobernado Japón de manera casi ininterrumpida durante décadas, y estas elecciones anticipadas fueron convocadas con el objetivo de consolidar el liderazgo de Takaichi tras su llegada al poder.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, referente del ala ultraconservadora del Partido Liberal Democrático (PLD), se encamina a devolverle la mayoría en la Cámara Baja del Parlamento tras las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo 8 de febrero, según las primeras proyecciones de los medios japoneses.

    De acuerdo con estimaciones de la cadena pública NHK basadas en encuestas a boca de urna, el PLD obtendría entre 274 y 328 escaños, frente a los 198 que tenía anteriormente, en una Cámara Baja compuesta por 465 asientos. Con estos resultados, el oficialismo superaría con holgura los 233 escaños necesarios para recuperar el control de la cámara.

    El Partido Liberal Democrático ha gobernado Japón de manera casi ininterrumpida durante décadas, y estas elecciones anticipadas fueron convocadas con el objetivo de consolidar el liderazgo de Takaichi tras su llegada al poder.

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD RODRIGO REYES MARIN / POOL

    Política fiscal y mensaje a los mercados

    Tras conocerse los primeros sondeos, Takaichi defendió su enfoque económico en declaraciones televisadas. “Hemos insistido constantemente en la importancia de una política fiscal responsable y proactiva”, afirmó, añadiendo que su objetivo es “construir una economía fuerte y resiliente”.

    Sus primeras propuestas económicas habían generado inquietud en los mercados financieros, provocando un alza en los rendimientos de los bonos del Estado japonés, lo que llevó a la primera ministra a reforzar su discurso de prudencia fiscal durante la campaña.

    Otros medios japoneses confirmaron la tendencia favorable al oficialismo. La agencia Kyodo informó que el PLD ganaría “al menos” 233 escaños, y hasta 261 si se suman los de su aliado Ishin. La agencia Jiji, en tanto, estimó que la coalición gobernante podría alcanzar alrededor de 300 escaños en la Cámara Baja.

    Las encuestas previas ya anticipaban una victoria amplia del oficialismo, que finalmente se habría concretado con la baja participación de la oposición.

    Victoria del oficialismo en Japón: Takaichi recupera mayoría legislativa para el PLD

    Derrota de la oposición centrista

    La gran derrotada de la jornada electoral sería la nueva Alianza Reformista Centrista, formada por el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el budista Komeito, antiguo socio del PLD que rompió la coalición tras la elección de Takaichi como líder del partido.

    Según las proyecciones, ambas fuerzas lograrían entre 37 y 91 escaños, muy por debajo de los 172 que sumaban antes del adelanto electoral. “Los resultados parecen ser muy duros, pero tenemos que aceptarlos”, declaró Yoshihiko Noda, uno de los líderes de la nueva formación.

    El foco político ahora se centra en si la coalición gobernante logrará superar los 310 escaños, equivalentes a dos tercios de la Cámara Baja, una cifra clave para impulsar reformas constitucionales, un objetivo histórico del PLD.

    Con esa mayoría cualificada, el oficialismo podría aprobar leyes rechazadas por la Cámara Alta —donde el PLD y sus aliados están en minoría— y avanzar en una eventual reforma de la Constitución pacifista, uno de los proyectos más ambiciosos del ala conservadora japonesa.

