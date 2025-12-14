Viktor Orbán critica la inmovilización de activos rusos por parte de la UE: “Es una declaración de guerra”

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, calificó este sábado el acuerdo de la Unión Europea (UE) para la inmovilización de activos rusos congelados como una “declaración de guerra” por parte de los 27 países que la integran y le reprochó a Bruselas que esta acción sólo alargará la guerra en Ucrania.

“Eludiendo a Hungría y violando la legislación europea a plena luz del día, los bruselenses están intentando confiscar los activos rusos congelados: una declaración de guerra. Mientras tanto, exigen 135.000 millones de euros más a los Estados miembros para alimentar el conflicto”, expresó el mandatario húngaro, asegurando que “Hungría no participará en esta retorcida estrategia bruselense”.

De la misma forma, Orbán criticó a los principales líderes europeos, destacando las figuras del canciller alemán, Friedrich Merz; el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los que culpó de estar “liderando la Unión del Muro”.

“Nunca antes he visto algo así, que se pierdan entre 200.000 y 300.000 millones de euros (unos US$235.000 millones y US$350.000 millones) en activos sin consecuencias”, añadió.

❌ Bypassing Hungary and raping European law in broad daylight, the Brusselians are making moves to seize frozen Russian assets - a declaration of war. Meanwhile, they demand €135 billion more from member states to fuel the conflict. Hungary will not play along in this twisted… pic.twitter.com/u1voxmoD32 — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) December 13, 2025

Además, planteó que: “Existe el dinero ruso y existe otra posibilidad, la de que el dinero se recaude de los Estados miembros”, advirtiendo de que el intento de utilizar activos rusos congelados es “un asunto extremadamente inusual y peligroso”.

Las declaraciones de Orbán llegan después de que los países de la Unión Europea confirmaran el viernes un acuerdo para la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros (US$246.000) de activos rusos congelados en suelo comunitario”.

Esto como un paso previo para reforzar las garantías antes de recurrir a la liquidez de dichos activos para financiar el “préstamo de reparación” a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

El acuerdo, que contó el jueves con el apoyo de una “aplastante mayoría” de socios en una reunión de embajadores, quedó confirmado al concluir el plazo del procedimiento escrito con los respaldos suficientes para ser adoptado formalmente.

La medida fue adoptada con 25 votos a favor y dos en contra, Hungría y Eslovaquia, según informaron a Europa Press fuentes europeas.