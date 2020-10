Voto en el exterior: 59 mil chilenos habilitados para votar en 113 locales

Incertidumbre. Esa era la sensación de una gran parte de los chilenos residentes en el extranjero en la antesala del plebiscito de este domingo, ante la escasa información oficial y el aumento de restricciones por la pandemia de Covid-19. Pese a que este jueves el ministro de RR.EE., Andrés Allamand, aclaró el panorama para muchos residentes en el exterior, los días previos mantuvieron en vilo a algunas comunidades de chilenos.

Este fue el caso de los chilenos en Irlanda, en donde hasta este jueves por la mañana todavía no sabían si podrían ir a ejercer su voto o no. Esto porque esta semana Irlanda se convirtió en el primer país europeo en decretar un reconfinamiento ante el crecimiento de casos de Covid-19.

“Se empezó a hablar en un grupo que se formó por el estallido el año pasado con rumores de que no se iba a poder votar. Tratamos varias personas de contactar a la embajada por redes sociales y otros medios y decían que no podríamos votar, pese a que hace 3-4 semanas ya habían rumores de que probablemente estaríamos en confinamiento”, cuenta a La Tercera Juan Pablo Palma, chileno de 30 años, residente en Dublín desde marzo de 2019.

Según cuenta Palma, desde el consulado le informaron que la votación estaba asegurada hasta el nivel 4 de restricciones, pero ahora que Irlanda pasó al nivel 5 estaban a la espera de una respuesta por parte del gobierno irlandés. “Se empezó a contactar a los representantes locales de todo el espectro, y mandamos un correo tipo que fue redactado por personas que participan de este grupo. También se intentó contactar a medios para difundir la situación, como el Irish Times”, con la intención de ejercer presión y tener respuestas antes del fin de semana.

Esas mismas dudas surgieron en Canadá, donde aunque hay alerta roja por la pandemia no hay restricciones de movimiento. La chilena Katherine Flores, residente hace más de dos años en Ottawa señala a este diario que “apenas salió la noticia que se podría votar desde aquí fui al consulado y cambié mi dirección. Tengo todo listo, pero no hemos tenido mucha información del consulado. En grupos de chilenos en Canadá comentaban que se desconoce las horas de votación, así que asumimos que serán las mismas horas que en Chile. Seguiré lo que me dice la página del Servel, sino fuera por eso estaría totalmente desinformada”. Recién el viernes -48 horas antes de la votación- el consulado publicó fotos con información del plebiscito a las redes sociales.

Para este domingo hay 59.522 chilenos habilitados para votar en el exterior, lo que significa un crecimiento de 52% respecto del padrón de 2017, cuando debutó el voto exterior y 39.136 personas en el extranjeros estaban habilitadas para votar.

Son chilenos en 65 países que votarán en 113 locales de votación (86 son consulados y 29 son sedes externas). En total, habrá 219 mesas de votación, mientras que en 2017 fueron habilitadas 162 mesas.

Argentina, Estados Unidos, España, Australia y Alemania son los países con más cantidad de electores chilenos habilitados para sufragar este 25 de octubre, sin embargo, según informó Cancillería, en Argentina se encuentran los únicos dos lugares en donde las autoridades sanitarias no permitieron la realización del plebiscito: Río Grande y Ushuaia.

Por otro lado, se informó sobre los lugares donde habrá horarios acotados para votar debido a los toques de queda: en Bolivia (Cochabamba, La Paz y Santa Cruz), República Dominicana (Santo Domingo), y Francia (París).

En Leipzig, Alemania, hay una comunidad de alrededor de 200 chilenos. Una de ellas es Natalia Álvarez, de 29 años, que junto a dos amigas deberán viajar una hora y media hacia la embajada de Chile en Berlín para emitir su voto. Ese mismo día deberán retornar a su ciudad ya que el país exige un PCR negativo para ser admitido en el sector hotelero. El ánimo por votar llevó al grupo de compatriotas a intentar arrendar un bus, pero finalmente cada uno llegará por su cuenta.

Eso sí, el proceso previo a la votación no ha estado exenta de polémicas, la estudiante de idioma sostiene que “a otros chilenos les dijeron que el consulado de Frankfurt no abrirá porque para ese lado de Alemania hay muchos rebrotes y restricciones distintas, entonces les respondieron que mientras hubiera restricciones no podía realizar ninguna actividad pública”, señaló la estudiante.

Millaray Lezaeta, de 30 años, será apoderada de mesa este domingo en Barcelona, en donde reside desde hace más de un año. Barcelona es el principal punto de votación de Europa y cuentan con 12 mesas, por lo que esperan una alta participación. “La votación será en la Fira de Barcelona que es tipo Espacio Riesco, un recinto súper grande para poder ofrecer espacio y buenas condiciones de ventilación para el plebiscito”, cuenta Lezaeta, y detalla que las medidas son que cada persona lleve su propio lápiz y alcohol gel, aforo limitado a 120 personas, que como apoderados de mesa no compartan ningún tipo de alimento y que no acepten nada de ningún participante en el proceso. “Nos pidieron también que además de nuestro rol como apoderados estemos atentos a cualquier anomalía respecto a las medidas de seguridad para apoyar a los respectivos presidentes de mesa para que no haya exceso de personas a la vez y se respete el aforo y las medidas de seguridad”, añade.

Desde Reino Unido, dos chilenos cuentan que viajarán este sábado a Londres desde Coventry para votar el domingo temprano: “A diferencia de otros chilenos que tendrán que viajar grandes distancias, nuestro viaje será de una hora. Queremos hacer todo con tranquilidad”, cuentan Nicolás Gómez y Pía Herrera, ambos profesores de historia.