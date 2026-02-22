Washington destaca muerte de “El Mencho” como “un gran acontecimiento para México, EE.UU., Latinoamérica y el mundo”

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, se pronunció este domingo respecto a la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como “El Mencho”, quien era uno de los narcotraficantes más buscados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos.

A través de una publicación en su cuenta de X, el representante estadounidense señaló: “ Este es un gran acontecimiento para México, EE.UU., Latinoamérica y el mundo ”.

“Los buenos somos más fuertes que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana”, añadió en español.

Por otro lado, también mostró su preocupación frente a las reacciones de violencia generadas tras el operativo del ejército mexicano. “Estoy viendo las escenas de violencia en México con gran tristeza y preocupación. No es de extrañar que los malos estén respondiendo con terror. Pero no debemos perder nunca el valor. ¡Ánimo, México!“, añadió en la misma red social.

El operativo del Ejército mexicano, en colaboración con fuerzas estadounidenses, se llevó a cabo en la localidad de Tapalpa, en el estado de Jalisco.

Desde que se difundió la noticia de la muerte de Oseguera, en 11 estados del país se han reportado actos violentos como bloqueos de caminos, incendios y enfrentamientos armados.

A comienzos de enero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció su intención de intervenir militarmente los cárteles de su país vecino.

“Vamos a empezar ahora a atacar por tierra a los cárteles. Los cárteles están controlando México“, dijo el mandatario en una entrevista a Fox News.

“Los cárteles están funcionando y están matando a 250, 300.000 personas en nuestro país cada año, las drogas”, agregó.