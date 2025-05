Yamandú Orsi da cuenta de estado de salud de José “Pepe” Mujica: “Lo visité el viernes. Está mal”

En medio de las elecciones parlamentarias y municipales de Uruguay, ha sido notoria la ausencia del expresidente José “Pepe” Mujica, quien acostumbra ir a votar durante la mañana.

El presidente de Uruguay Yamandú Orsi -del mismo domicilio político que Mujica- dio luces del estado de salud del exmandatario mientras se dirigía a votar.

“Lo visite el viernes. Está mal”, dijo brevemente desde su vehículo al ser consultado por la prensa.

Fuentes cercanas a Mujica citadas por El País revelaron que su estado de salud determinará si acudirá o no a sufragar. Su esposa, la exvicepresidenta Lucía Topolansk, asistió durante la mañana pero no emitió declaraciones a la prensa.

Según el propio Mujica ha revelado, su estado de salud es complejo. En abril de 2024, comunicó que padece cáncer y meses más tarde dijo que no se sometería a más tratamientos. “Soy un viejo que pasado mañana me voy. No tengo más nada, mi futuro más próximo es el cementerio por razones de edad”, sostuvo en las últimas elecciones de Uruguay.​