Zelenski denuncia una nueva oleada de ataques de Rusia contra “infraestructura crítica” de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este jueves una nueva oleada de ataques por parte del Ejército de Rusia contra “infraestructura crítica” y “edificios residenciales” en el país, en los que las fuerzas rusas habrían lanzado cerca de 40 misiles y más de 400 drones, en el marco de la invasión desatada hace más de cuatro años.

“Rusia lanzó este noche una nueva guerra contra infraestructuras críticas y edificios residenciales”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha afirmado que “se ha registrado destrucción en ocho provincias, con daños en muchas viviendas y edificios de apartamentos”, además de “decenas” de heridos, “incluidos niños”.

Así, ha manifestado que “también fueron atacadas las instalaciones de infraestructura de gas en la región de Poltava, así como las subestaciones eléctricas en las regiones de Kiev y Dnipropetrovsk”. “Los equipos han estado trabajando en las provincias de Chernígov, Zaporiyia, Járkov, Kirovogrado, Vinítsia y Kiev, así como en la capital”, ha detallado.

“La mayoría de los misiles lanzados fueron interceptados con éxito gracias al rápido envío por parte de nuestros socios de parte de los misiles de defensa aérea acordados en la reciente reunión de Ramstein”, ha ensalzado Zelenski, quien ha reiterado que “hay que seguir trabajando con mayor intensidad”.

“El frío aún no ha remitido del todo, y los misiles para la defensa aérea son necesarios a diario mientras Rusia continúa sus intentos de destruir nuestro sistema energético”, ha recalcado el presidente de Ucrania, que ha expresado de nuevo su agradecimiento “a todos los que comprenden esto y ayudan” a Kiev.

La Fuerza Aérea ucraniana ha apuntado en un comunicado que las tropas de Rusia han lanzado dos misiles antibuque ‘Zircon’, once misiles balísticos ‘Iskander’ y 24 misiles de crucero, además de 420 drones kamikaze, durante las últimas horas. Así, ha afirmado que todos los misiles, a excepción de varios ‘Iskander’, y 374 drones han sido derribados.

Sin embargo, ha confirmado “el impacto de cinco misiles balísticos y 46 drones kamikaze en 32 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones”, sin pronunciarse sobre víctimas. “Se está aclarando la información sobre varios misiles enemigos”, ha dicho, al tiempo que ha alertado a la población de que “el ataque sigue en marcha, con numerosos drones en el espacio aéreo”.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado “un ataque masivo” contra Ucrania y ha defendido que se trata de “una respuesta a los ataques terroristas por parte del régimen de Kiev contra infraestructura civil en Rusia”.

“Las Fuerzas Armadas lanzaron un ataque masivo usando armas de precisión y largo alcance, lanzadas desde tierra y aire, además de drones, contra instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano, instalaciones de infraestructura energética usadas por las Fuerzas Armadas ucranianas y bases aéreas”, ha dicho.

“Los objetivo del ataque han sido logrados. Todos los objetivos designados han sido golpeados”, ha subrayado a través de un breve comunicado en redes sociales, sin pronunciarse sobre las afirmaciones desde Kiev sobre el derribo de misiles y drones kamikaze lanzados por parte de Moscú.