    Mundo

    Zelensky pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    El mandatario ucraniano remarcó la urgencia del respaldo político desde Washington. “Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche”, insistió.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Zelenski pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, instó este sábado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al Congreso estadounidense a aprobar “cuanto antes” las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev, en medio de los esfuerzos diplomáticos por avanzar hacia el fin del conflicto con Rusia.

    Durante su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Zelensky subrayó que estos compromisos deben anteceder a cualquier acuerdo para poner fin a la guerra.“Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con Estados Unidos y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra”, afirmó.

    El mandatario ucraniano remarcó la urgencia del respaldo político desde Washington. “Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche”, insistió.

    Zelenski pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania

    Múnich y un escenario global tensionado

    Las declaraciones de Zelensky se dieron en el marco de la 62ª edición de la Conferencia de Seguridad de Múnich (MSC 2026), que se inició el 13 de febrero y se extenderá hasta el día 15. El foro reúne a cerca de 60 jefes de Estado y de Gobierno, más de 200 ministros de 120 países y más de 40 representantes de organismos internacionales como la OTAN, la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas.

    La conferencia, uno de los principales espacios globales para debatir asuntos de defensa y seguridad, cuenta además con la cobertura de alrededor de 1.000 periodistas provenientes de 115 países. La apertura oficial incluye intervenciones del presidente del MSC, Wolfgang Ischinger, y del canciller alemán Friedrich Merz.

    Esta edición se desarrolla en un contexto marcado por una creciente tensión geopolítica y geoeconómica. De acuerdo con el “Informe de Seguridad de Múnich 2026”, el mundo atraviesa un periodo especialmente peligroso, caracterizado por el debilitamiento del orden internacional basado en normas, el aumento de la inestabilidad global y la intensificación de los conflictos armados.

    Además, los análisis del foro advierten sobre el deterioro de las relaciones transatlánticas, un tema que vuelve a estar en el centro del debate ante la expectativa por la postura que adoptará la Administración Trump hacia Europa y Ucrania.

    Zelenski pide a Trump y al Congreso de EE.UU. aprobar garantías de seguridad para Ucrania
    Conferencia de MunichUcraniaVolodimir ZelenskiEstados UnidosSeguridadGuerraEuropa

