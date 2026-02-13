Rusia confirma que la próxima ronda de negociaciones con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene

Las autoridades de Rusia han confirmado este viernes que la próxima ronda de negociaciones trilaterales con Ucrania y Estados Unidos tendrá lugar la semana que viene, sin pronunciarse sobre el lugar del encuentro, después de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara el martes que había aceptado una propuesta de Washington para una nueva ronda de contactos.

“Hay un acuerdo (para una nueva ronda de conversaciones) y tendrá lugar la semana que viene”, ha dicho el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. “Haremos saber la ubicación y fechas precisas”, ha manifestado, sin dar más detalles al respecto, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. El propio Peskov dijo el jueves que Moscú esperaba que los contactos tuvieran lugar “pronto”.

Zelenski adelantó el miércoles que la nueva ronda de diálogo con Rusia, propuesta para celebrarse en Estados Unidos la próxima semana, se centrará sobre todo en el futuro de los territorios del este y sureste del país ocupados actualmente por Moscú, al tiempo que desveló que en la agenda hay una propuesta de Washington para crear en el Donbás una zona franca, donde se pueda comerciar libremente, y sea una suerte de área de amortiguamiento.

Hasta la fecha se han realizado dos rondas de conversaciones trilaterales, ambas en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Los últimos contactos derivaron en un acuerdo entre Moscú y Kiev para el intercambio de más de 300 prisioneros de guerra, el primero de este tipo en cerca de cinco meses, pero sin informaciones sobre avances en el plano político.