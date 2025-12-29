SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Zelensky destaca “resultados significativos” en su reunión con Trump y apunta a una nueva cumbre en Washington

    El presidente ucraniano además afirmó que él y su homólogo estadounidense coincidieron en que “las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera”.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, afirmó este domingo que durante su encuentro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, sostuvo “un debate sustantivo” con “resultados significativos”.

    Además, indicó que sus respectivos equipos sostendrán una reunión la próxima semana y que Trump encabezará en Washington otra cita con líderes ucranianos y europeos en enero.

    “Hemos discutido todos los aspectos del marco de paz y hemos logrado resultados significativos”, afirmó el mandatario ucraniano poco después de reunirse con el jefe de Estado norteamericano en su casa en Mar-a-Lago, Florida.

    En una publicación en su cuenta en el red social X, Zelensky calificó la conversación como “un debate sustantivo” y además agradeció tanto a Trump como a los principales negociadores de Washington y Kiev.

    También sostuvo que él y su homólogo estadounidense coincidieron en que “las garantías de seguridad son clave para lograr una paz duradera” y apuntó a dos nuevas citas.

    La primera de ellas la próxima semana, que incluirá a los equipos ucraniano y estadounidense, mientras que durante enero, en una fecha no precisada ni confirmada por la Casa Blanca, Trump recibiría en la capital norteamericana a líderes ucranianos y europeos.

    “Ucrania está lista para la paz”, subrayó el mandatario en X, mientras que su oficina aseguró en un comunicado oficial que, según el propio líder ucraniano, “algunos documentos ya se han acordado en su totalidad o se están ultimando”.

    Zelensky reunirá en París a la Coalición de Voluntarios

    El encuentro celebrado en Florida, y en el que ambos mandatarios coincidieron en que un posible acuerdo para terminar con la guerra con Rusia está “muy cerca”, incluyó una videollamada a nivel de cumbre con los principales dirigentes europeos.

    Entre ellos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido: Fredrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, respectivamente.

    Mientras que Von der Leyen celebró “buenos avances” en las negociaciones, Macron aseguró en X que volvió a hablar con su par ucraniano, tras su conversación con Trump, y además apuntó a los “avances en las garantías de seguridad que serán fundamentales para construir una paz justa y duradera”.

    El mandatario francés también se refirió a otra cita multilateral en enero, esta vez en la capital gala. “Reuniremos a los países de la Coalición de Voluntarios en París a principios de enero para ultimar las contribuciones concretas de cada país”, indicó en alusión al grupo de países aliados de Ucrania.

    Los que, presididos por Francia y Reino Unido, están comprometidos a participar en una hipotética misión para garantizar la seguridad de Kiev tras un acuerdo de paz.

