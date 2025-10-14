A 33 días de la elección: Tricel analiza recurso que busca permitir la candidatura de Daniel Jadue a diputado

En el marco de su sesión ordinaria de este martes, fijada a partir de las 15.00 horas, el Tribunal Calificador de Elecciones tiene contemplado analizar un recurso que busca permitir la candidatura de Daniel Jadue a diputado por el Partido Comunista (PC) en el distrito 9.

El caso responde a un reclamo del abogado de Renovación Nacional Marcelo Brunet que fue acogido por el Tricel en septiembre, por lo que se suspendieron los derechos políticos de Jadue, excluyéndolo del padrón electoral.

Esta decisión se tomó atendiendo que el exalcalde de Recoleta figuraba como acusado en una investigación por fraude al fisco, cohecho, estafa y un delito concursal en los que habría incurrido en su rol a la cabeza de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp).

En su acusación, la Fiscalía Centro Norte pidió más de 18 años de cárcel para la exautoridad.

Sin embargo, el pasado 8 de octubre, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago accedió a una solicitud para reabrir y ampliar la investigación en 60 días. Esto dejó sin efecto la acusación.

Frente a este cambio de escenario, Jadue, representado ante el Tricel por el abogado Ciro Colombara, optó por una nueva carta en la justicia electoral, pretendiendo que se revierta el fallo que lo dejó fuera de la papeleta para la elección que se realizará el domingo 16 de noviembre.

El caso de Jadue, figura en el punto 87 de la tabla del Tricel para alegatos este martes.