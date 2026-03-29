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    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue

    La víctima, identificada como Antonio Castillo Sánchez, habría cruzado el eje central de la calzada, según los primeros peritajes de la SIAT de Carabineros.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue. Imagen referencial JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    La Fiscalía de Quirihue investiga un accidente de tránsito ocurrido la mañana de este lunes en la comuna de Coelemu, región de Ñuble, que dejó como saldo un conductor fallecido tras una colisión frontal entre dos vehículos.

    De acuerdo con lo informado por la fiscal jefe de Quirihue, Paulina Valdebenito Sanders, la víctima fue identificada como Antonio Castillo Sánchez, quien conducía uno de los automóviles involucrados en el hecho.

    El accidente se registró a la altura del kilómetro 5,2 de la Ruta 170, en la localidad de Guarilihue, donde, por causas que son materia de investigación, ambos vehículos impactaron de manera frontal.

    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue. Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Antecedentes del accidente

    Según los primeros antecedentes recabados por personal de la SIAT de Carabineros, el conductor fallecido habría traspasado el eje central de la calzada, sin advertir la cercanía del otro vehículo, lo que provocó la colisión.

    “Se instruyó el trabajo de la SIAT en el sitio del suceso, logrando determinar que el responsable del accidente corresponde a la persona fallecida, quien habría cruzado el eje central sin percatarse de la proximidad del otro automóvil”, señaló la fiscal Valdebenito.

    El Ministerio Público instruyó diligencias a la unidad especializada para esclarecer las circunstancias exactas del accidente, mientras que el cuerpo de la víctima fue derivado al Servicio Médico Legal de Chillán para la autopsia correspondiente.

    Las autoridades continúan con las pericias para establecer todos los detalles del hecho y descartar la participación de otros factores en el accidente.

    Accidente en Coelemu deja un conductor fallecido tras colisión frontal en Guarilihue. Imagen referencial
    Más sobre:CoelemuGuarilihueAccidente de TránsitoFallecidoQuirihueFiscalía

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