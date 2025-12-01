“Acordes con la gravedad de los delitos”: fiscal califica de “ejemplificadoras” las penas contra Héctor Espinosa

El fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Felipe Sepúlveda, valoró la pena de 17 años de cárcel impuesta en la sentencia del 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en contra del ex director general de la Policía de Investigaciones Héctor Espinosa, por apropiarse de dineros destinados a gastos reservados de la institución.

Además, se acogió la demanda civil y se le impuso el pago de 146 millones de pesos como indemnización por daño emergente al Estado y se decretó el comiso de un departamento, una bodega y dos estacionamientos en un edificio de calle Rosario Sur, en Las Condes, por ser producto de los delitos por los que fue condenado.

María Magdalena Neira, cónyuge de Espinosa, fue condenada a 541 días.

“Se tratan de delitos que fueron acreditados, tal cual la Fiscalía expuso en su acusación, un delito de malversación de caudales públicos, como también delitos de falsificación de instrumentos públicos y finalmente delitos de lavado de activos. En este último delito también fue condenada doña María Magdalena Neira como autora de lavado culposo”, explicó el fiscal .

Sepúlveda indicó que el tribunal impuso penas “ejemplificadoras, bastante altas, acordes con la gravedad de los delitos”.

El persecutor explicó que además se estableció el comiso de uno de los inmuebles de propiedad de los sentenciados en Las Condes. “No así respecto a otro inmueble. Un inmueble que se encuentra ubicado en la Región de Valparaíso”, precisó.

Asimismo, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente destacó que “para el tribunal se dio por acreditado que todos estos dineros que eran depositados tanto en las cuentas bancarias del señor Espinosa como en las de su cónyuge provenían en concreto de la sustracción de fondos destinados a gastos reservados de la Policía de Investigaciones”.

“Sin duda que marca un precedente por varias razones. En primer lugar, por la alta investidura de la persona que fue condenada. En segundo lugar, también porque fueron condenados por delitos bastante graves que involucran en este caso, un perjuicio efectivo al Fisco de Chile y también además por las penas que se obtuvieron en este caso en concreto que son bastante elevadas y que guardan relación o son proporcionales con el daño y la afectación a los bienes jurídicos que se encuentran conculcados por la conducta de los acusados”, recalcó.