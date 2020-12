Admisión 2021: sólo una de cada cuatro carreras redujo la ponderación de la Prueba de Transición

Tras las protestas escolares que afectaron en enero de 2020 la rendición de la PSU, el Ministerio de Educación anunció en marzo la creación de un nuevo sistema de acceso, con el reemplazo de ese examen por la nueva Prueba de Transición (PDT), que será rendida a partir del próximo lunes, y un cambio en los factores a considerar en la admisión, lo que buscaba resolver las críticas que tenía el sistema.

De esta forma, se redujo la cantidad de preguntas del test y se les dio la opción a las universidades de que redujeran la ponderación mínima de la prueba, del 50% al 30%, para elevar el “peso” de las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el ranking de notas. Esto se debe a que esos elementos reflejan de mejor forma la trayectoria escolar de un postulante, por lo que elevar su preponderancia introducía más justicia al sistema.

Sin embargo, ese llamado no fue escuchado por todos los planteles. La Tercera realizó un análisis a las ponderaciones de 1.712 carreras de los procesos de admisión 2020 y 2021, que muestra que solo 394 programas (23%) redujeron la ponderación de la PDT a favor del NEM y el ranking, mientras que la gran mayoría no hizo cambios. Incluso, el 3% elevó el peso del test.

Es más, de las 41 universidades con información comparable -no se consideró a la U. Santo Tomás y U. Gabriela Mistral, que entraron este año al sistema-, hubo 16 que no realizaron cambios a ninguna de sus carreras, entre ellas, la U. de Chile y U. Federico Santa María, que forman parte del Comité Técnico de Acceso que propuso hacer este cambio en la balanza.

De esta forma, una de cada 10 carreras ponderará en 45% o menos la PDT en su acceso, pero estas suman solo el 7% de las vacantes que ofrece el sistema. Para 17 mil vacantes, el examen pesará el 80% en el acceso (ver infografía).

¿Por qué los planteles no se animaron a mover más la balanza? Christopher Nikulin, director de Admisión de la U. Federico Santa María, explica que hicieron un estudio para ver el efecto que tenía elevar el peso del NEM y reducir el de la prueba de Matemática, pero detectaron que sólo arrojaba una diferencia de 2% en la cantidad de jóvenes que ingresarían, un margen menor.

Sin embargo, optaron por reducir en 20 puntos el puntaje mínimo de ingreso. “Teníamos uno de los puntajes mínimos de ingreso más alto de todas las ingenierías de las universidades del Consejo de Rectores (Cruch), de 620 puntos. Lo adecuamos y ahora se podrá entrar con 600 puntos. Eso da oportunidad a que el sistema favorezca el NEM o la prueba”, detalla el encargado.

Además, Nikulin cuenta que fortalecieron la vía de ingreso directo por notas, la que cuenta con casi 500 vacantes. En total, 144 carreras (8% de los programas analizados) redujeron sus puntajes mínimos de ingreso; la U. de Santiago, U. Central, U. San Sebastián y Umce, entre otras.

Rosa Devés, vicerrectora académica de la U. de Chile, explica que en este plantel “las pruebas han demostrado tener un buen potencial de predicción de los resultados académicos posteriores. Complementariamente, contamos con mecanismos de admisión especial que diversifican las opciones de ingreso y favorecen el acceso de estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios respecto de su participación en la educación superior”.

De las carreras que sí le dieron más importancia al NEM y al ranking, el caso ejemplar es el de Literatura en la U. de los Andes, donde la PSU pesaba 75% y la nueva prueba ahora sólo valdrá 30%, menos de la mitad.

Braulio Fernández, director del Instituto de Literatura de dicho plantel, cuenta que tomaron la decisión de cambiar porque “el NEM ha sido un indicador histórico de buen rendimiento. Hemos tenido buenas experiencias con jóvenes que han sido buenos alumnos en sus colegios, por lo que queremos privilegiar eso”.

“Además, este año no sabemos muy bien cómo se comportará la Prueba de Transición, no sabemos si será un buen predictor o no. En todo caso, esto es parte de una estrategia que ha tomado la universidad, que privilegia el NEM”, agrega.

Espera razonable

¿Es negativo que las universidades no hayan modificado las ponderaciones? El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, dice que no, ya que el cambio fue anunciado en marzo, 25 universidades bajaron la ponderación en al menos una carrera y los programas que ponderan el ranking en al menos 30% aumentaron a un 48% la oferta para la admisión 2021.

“Se debe considerar que las pruebas también se están mejorando. Este es un proceso en desarrollo, que requiere de diversos análisis por parte de las instituciones y en ese contexto parece razonable que algunas universidades quieran evaluar el impacto de los cambios antes de decidirse a aumentar la ponderación de los otros factores”, dice Vargas.

Por ello, considera que las medidas acordadas por el Comité Técnico de Acceso “ya han tenido un impacto en las ponderaciones del próximo año, y debe aclararse que no necesariamente es deseable que las ponderaciones de las universidades sean todas iguales. Ellas deben adaptarse a las características de cada carrera y proyecto educativo”.

Para 2021, las 43 universidades que participan del proceso dispusieron 114 mil vacantes, 2% más que en la admisión anterior, debido al ingreso de dos nuevos planteles al sistema. Sin embargo, la mitad de las universidades ofrece menos cupos que el año pasado, una caída que se registra sobre todo en instituciones privadas (ver tabla).

La Prueba de Transición, a la cual se inscribieron 263 mil postulantes, será rendida a partir del próximo lunes en dos grupos: el 4 y 5, y el 7 y 8 de enero. Los grupos y locales de rendición ya pueden ser revisados en el sitio www.demre.cl. Habrá 670 locales de rendición y más de 26 mil personas colaborarán en el proceso.