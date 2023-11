Admisión Escolar 2024 bajo la lupa: 43 mil alumnos quedaron sin asignación tras la primera etapa

Desde el 19 al 25 de octubre las familias fueron conociendo la primera etapa de los resultados de sus postulaciones en el Sistema de Admisión Escolar (SAE), del que fueron parte 7.893 establecimientos públicos y particulares subvencionados, de cara a 2024. Y ahí, de los 563.353 estudiantes que participaron, el 71,5% quedó en alguna de sus preferencias, 0,8 puntos porcentuales -383 mil alumnos- más que en el proceso anterior, pudiendo aceptar o rechazar ese resultado. Sin embargo, otros 43.465 quedaron sin asignación, es decir, el 8,1%, lo que se traduce en cerca de 7 mil postulantes menos sin asignación en comparación al año pasado.

El detalle de estos resultados, a los que tuvo acceso La Tercera, señalan que el 49% de los postulantes quedó en su primera preferencia, un punto más que el año pasado, lo que implica 264 mil alumnos. En tanto, el 20,4% quedó asignado en su establecimiento de origen, es decir, que estaban postulando para cambiarse de establecimiento, pero no obtuvieron una vacante, por lo que se quedan en la institución donde estaban. Pero, como ya se ha dicho, hay más de 43 mil que quedaron sin ser asignados, porcentualmente con mayor peso en las regiones de Magallanes, Antofagasta, Coquimbo, Tarapacá y Atacama.

Por el contrario, donde porcentualmente hubo menos estudiantes sin asignación fue en las regiones de Arica y Parinacota, Aysén, Los Ríos, La Araucanía y Ñuble. ¿Y la Metropolitana? 15.015 alumnos no fueron asignados, lo que se traduce en un 7,7% de los 196.255 que postularon.

LAS POSTULACIONES:

Región Postulaciones En 1ª preferencia En 2ª preferencia En otra preferencia Establecimiento de origen Sin asignación Arica y Parinacota 7.335 4.330 936 576 1.128 365 (5%) Tarapacá 16.216 6.663 1.920 1.559 4.433 1.641 (10,1%) Antofagasta 23.657 9.948 3.013 2.690 4.781 3.225 (13,6%) Atacama 11.606 5.238 1.323 1.296 2.576 1.173 (10,1%) Coquimbo 27.365 11.683 2.771 2.807 6.996 3.108 (11,4%) Valparaíso 51.591 25.907 6.272 4.445 11.017 3.950 (7,7%) RM 196.255 94.597 26.647 22.103 37.893 15.015 (7,7%) O’Higgins 30.089 15.389 4.033 2.684 5.825 2.158 (7,2%) Maule 34.995 16.998 4.110 3.229 8.088 2.570 (7,3%) Ñuble 13.981 7.879 1.387 1.115 2.631 969 (6,9%) Biobío 45.810 21.674 5.346 4.456 10.507 3.827 (8,4%) La Araucanía 31.128 19.000 3.486 2.184 4.661 1.797 (5,8%) Los Ríos 11.864 7.054 1.360 827 1.946 677 (5,7%) Los Lagos 26.427 13.202 3.224 2.477 5.397 2.127 (8%) Aysén 3.120 1.967 318 197 470 168 (5,4%) Magallanes 4.914 2.043 540 480 1.156 695 (14,1%) TOTAL 536.353 263.572 66.686 53.125 109.505 43.465 (8,1%)

Desde el Ministerio de Educación destacan el hecho de que haya 7 mil postulantes menos sin asignación en comparación al año pasado y que en esta primera etapa del proceso de admisión escolar, cuando los apoderados postulan a establecimientos que tienen más demanda que oferta y quedan sin asignación de establecimiento, “es un problema que ha existido siempre en el sistema escolar”. Al respecto, de hecho, añaden que antes esa no era una información pública, pero que ahora es visible debido al SAE, “lo que permite al Estado identificar las zonas saturadas y reforzar la gestión para que los establecimientos abran nuevas vacantes o para asignar vacantes en establecimientos donde aún hay disponibilidad”.

En tal sentido, desde la cartera detallan que las familias que quedaron sin asignación tienen aún otras cuatro etapas en las que pueden obtener una vacante: esperar la publicación de la lista de espera entre el 6 y 7 de noviembre para ver si quedaron seleccionadas en algunas de sus opciones; postular nuevamente en el período complementario (17 al 24 de noviembre); participar de la regularización general del año académico 2024, donde este año como novedad la regularización será 100% digital y transparente, lo que busca evitar las filas en los establecimientos; o en caso de no existir oferta disponible que se ajuste a las necesidades del postulante, se puede gestionar un sobrecupo en un establecimiento a partir del 2 de enero, cosa que se puede hacer por motivos de demanda insatisfecha.

Cuando se ha enfrentado este problema y así evitar que las familias queden sin asignación, el Mineduc utiliza la información del SAE para abrir nuevas vacantes, entre ampliación de cupos por vía administrativa o soluciones de infraestructura. Esto, según el ministerio, permitió que en el proceso anterior se aumentaron en 6.500 las vacantes disponibles.

Asimismo, desde la cartera llaman a que las familias postulen a más establecimientos en los dos periodos dispuestos para ello: este año las familias postularon en promedio a 2,6 establecimientos, cifra menor a las que había, por ejemplo, en 2018, cuando fue de 3,2 postulaciones promedio. “Mientras más preferencias marque un apoderado, menos posibilidades tendrá de quedar sin asignación”, reseñan.

En ese orden, la idea que busca el Mineduc es recomendarles a quienes han sido asignados en algún establecimiento a aceptarlo, porque es la forma en que las familias pueden garantizar un cupo.

Y es que las familias que rechacen sus postulaciones liberarán los cupos asignados y tendrán que esperar hasta el período complementario para postular nuevamente, lo que hará que esos cupos liberados muevan la lista de espera de esta primera etapa, permitiendo que quienes hayan quedado en una preferencia que no fuera la primera o que hayan quedado sin asignación, obtengan algún cupo en los establecimientos que escogieron.

En tal sentido, entre el viernes 17 y el viernes 24 de noviembre, el SAE abrirá el período complementario de postulación, proceso que será similar al anterior, teniendo que postular a los establecimientos de su interés en la plataforma dispuesta para aquello.

El SAE

El Sistema de Admisión Escolar fue creado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet a través de la Ley de Inclusión, iniciando su implementación en 2016 y completando su instalación en 2019. El objetivo con que fue creado era entregar “más justicia al sistema”, según se lee en el sitio del Mineduc, pues centraliza y digitaliza las postulaciones a colegios que reciben subvenciones del Estado (públicos y particulares subvencionados), “eliminando las entrevistas a los padres, las pruebas de admisión, las filas en los establecimientos y la presentación de antecedentes”.

Sin embargo, a pesar de que explícitamente se habla de que el sistema quiere eliminar las filas, lo cierto es que los últimos años el sistema ha sido muy criticado justamente, porque no ha eliminado las filas en los establecimientos. Muy por el contrario, aunque se han reducido, año a año se ven padres y apoderados pernoctando -especialmente para la segunda etapa de postulación- incluso durante noches enteras en la búsqueda de un cupo.

El SAE, además, funciona en base a un algoritmo computacional programado por académicos del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile y está orientado a las familias que necesitan ingresar por primera vez a un establecimiento público o particular subvencionado o a los estudiantes que quieran cambiarse de colegio o estén matriculados en una escuela que no tenga continuidad en el siguiente nivel, y también a los alumnos que reingresan al sistema escolar. Para determinar quiénes, el sistema prioriza, si es que hay más demanda que oferta, a los postulantes que tengan hermanos de madre o padre en la misma escuela; a quienes pertenezcan al 15% de estudiantes prioritarios; a los estudiantes cuyos padres o madres sean funcionarios estables del colegio; a los alumnos que deseen volver a su ex recinto escolar, siempre y cuando no hayan sido expulsados.