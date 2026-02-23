SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    El máximo tribunal ratificó que el diputado exmilitante de la UDI, podrá ser investigado penalmente, mientras que el Ministerio Público y el abogado Cristóbal Bonacic entregaron visiones contrapuestas sobre el alcance de la decisión y los pasos que siguen en la causa.

    Por 
    Roberto Martínez

    Pasadas las 18 horas de este lunes, el Pleno de la Corte Suprema confirmó la sentencia que acogió el desafuero del diputado Joaquín Lavín León por los delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias y falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil.

    La decisión fue adoptada de manera unánime en lo referente a los delitos de fraude al Fisco y tráfico de influencias y, al mismo tiempo, rechazó -en votación dividida- la imputación por delitos tributarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) como querellante, revocando en ese punto el fallo previo de la Corte de Apelaciones de Santiago.

    Tras conocerse la resolución, tanto el Ministerio Público como la defensa del parlamentario abordaron el alcance del fallo y el curso que tomará la investigación penal una vez que el desafuero quede firme y ejecutoriado.

    Joaquín Lavín León JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Estamos muy satisfechos”

    Al respecto, el jefe de la Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, Eugenio Campos, señaló que el ente persecutor quedó conforme con la decisión del máximo tribunal, destacando que todos los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió fueron confirmados.

    Estamos muy satisfechos con lo obrado el día de hoy a través del pleno de la excelentísima Corte Suprema. Todos y cada uno de los delitos por los cuales el Ministerio Público recurrió, entiéndase fraude al Fisco, uso y falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, fueron efectivamente confirmados en unanimidad”, afirmó.

    Campos explicó que la resolución habilita a la Fiscalía para continuar el procedimiento penal, indicando que el siguiente paso será solicitar la audiencia de formalización.

    Ahora corresponde que el Ministerio Público solicite la audiencia de formalización respectiva, y este antecedente nos permite, cuando se produzca esa audiencia, poder pedir medidas cautelares”, precisó.

    El persecutor también entregó detalles sobre la gravedad de los hechos investigados.

    Estamos hablando de alta corrupción, de fraude al Fisco respecto de asignaciones parlamentarias por un monto superior a 104 millones de pesos, con facturas que fueron presentadas a cobro al Congreso Nacional y que fueron pagadas”, sostuvo.

    Respecto del delito tributario descartado por la Suprema, Campos aclaró que se trata de una acción penal distinta. “Es un delito de acción penal de instancia particular, que depende del Servicio de Impuestos Internos, y será ese organismo el que deberá analizar cómo procede”, indicó.

    Eugenio Campos gate

    “El fallo es muy satisfactorio para esta defensa”

    Desde la defensa del parlamentario, el abogado Cristóbal Bonacic calificó la resolución como favorable en aspectos relevantes.

    El fallo para esta defensa es muy satisfactorio, primero porque se excluyó el delito tributario, una acción presentada por el SII a último minuto”, sostuvo.

    En relación con los delitos respecto de los cuales se mantuvo el desafuero, Bonacic cuestionó el estado de la investigación.

    No existe ninguna diligencia de investigación trazada por el Ministerio Público que apunte a acreditar la existencia de este supuesto fraude al Fisco”, afirmó, agregando que se trataría de diligencias que, según dijo, han sido solicitadas por la defensa desde mayo del año pasado.

    Sobre las facturas cuestionadas en la causa, el abogado indicó que la imputación se sostiene principalmente en la declaración del dueño de una imprenta, la que -según relató- habría variado entre una declaración de 2024 y otra posterior, lo que, a su juicio, abre un espacio relevante para nuevas diligencias investigativas.

    Consultado por una imputación relacionada con el uso de bases de datos y una aplicación tecnológica, Bonacic señaló que la acusación “resulta artificial”, argumentando que la información cuestionada habría sido recibida en 2016, mientras que la aplicación mencionada se habría creado dos años después.

    Finalmente, el defensor enfatizó que el desafuero no implica aceptación de responsabilidad penal.

    La solicitud de desafuero no implica aceptar responsabilidad ni es suficiente para la imposición de medidas cautelares. Solo establece si existen antecedentes mínimos que justifiquen una investigación”, subrayó.

    Santiago 23 de febrero de 2026. Pleno de la Corte Suprema resuelve desafuero del diputado Joaquín Lavín León. En la imagen, el abogado Cristóbal Bonacic. Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Contexto judicial y político del caso

    La solicitud de desafuero fue presentada el 27 de junio de 2025 por la Fiscalía Metropolitana Oriente, por cuatro ilícitos. El 16 de octubre del mismo año, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la petición, decisión que ahora fue confirmada parcialmente por la Corte Suprema.

    En la causa figuran como querellantes el SII, el Consejo de Defensa del Estado y la Municipalidad de Maipú.

    La investigación vincula al diputado con presuntas facturas falsas y eventuales gestiones indebidas relacionadas con esa comuna.

    Con el desafuero firme, el Ministerio Público queda en condiciones de formalizar la investigación y eventualmente solicitar medidas cautelares, mientras se espera la redacción y notificación del fallo íntegro de la Corte Suprema en los próximos días.

    El parlamentario, exmilitante de la Unión Demócrata Independiente, concluirá su tercer período legislativo el 11 de marzo, fecha en la que abandonará el Congreso. Mientras tanto, al quedar privado de su inmunidad, no podrá votar ni participar en sesiones de Sala o comisiones durante los últimos días del actual período legislativo.

    Más sobre:DesafueroJoaquín LavínCorte SupremaEugenio CamposFiscalíaCristóbal BonacicFraude al FiscoUso y falsificación de instrumento privado mercantilTráfico de influenciasJudicial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Sistema free flow y peaje similar a lo que se paga en barcazas: ministra López realiza balance sobre obra del Puente Chacao

    A 16 días de dejar el Congreso: Corte Suprema acoge desafuero de diputado Joaquín Lavín y da luz verde a formalización

    Futuros ministros de Energía y Vivienda acuerdan mesas permanentes de trabajo con la Asociación Chilena de Municipalidades

    Lo más leído

    1.
    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    Cadem: 70% cree que recorte fiscal por US$ 6 mil millones propuesto por Kast será la medida económica más difícil de cumplir

    2.
    Las consecuencias personales para Muñoz por sanción a su visa: de actividad académica en duda a incerteza para visitar a su hija

    Las consecuencias personales para Muñoz por sanción a su visa: de actividad académica en duda a incerteza para visitar a su hija

    3.
    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    La declaración de Gyvens, vocalista de Reggaeton Boys, que revela el sicariato: “Si al sujeto hay que dispararle, se le dispara”

    4.
    Gendarmería cambia de módulo a Vivanco por razones de seguridad y se le reactiva causa por libertad de Hugo Bustamante

    Gendarmería cambia de módulo a Vivanco por razones de seguridad y se le reactiva causa por libertad de Hugo Bustamante

    5.
    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    Logran ubicar a tres víctimas fatales tras volcamiento de camioneta cuando intentaba cruzar el Tinguiririca

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cambio de hora: ¿Cuándo se deberán modificar los relojes en Chile?

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    Cuándo se paga el Bono de Invierno y quiénes lo recibirán este año

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema
    Chile

    “Ahora corresponde la formalización”: Fiscalía valora confirmación del desafuero de Lavín y defensa destaca exclusión del delito tributario tras fallo de la Suprema

    Canciller Van Klaveren tilda de “inaceptables” últimos dichos de embajador Judd y califica imputaciones de EE.UU. como “falsas”

    Kast confirma al general (r) del Ejército Christian Bolívar como subsecretario de Fuerzas Armadas

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China
    Negocios

    Huawei aclara que no tiene relación con el proyecto de cable submarino entre Chile y China

    Enel destaca su presencia en Chile: “La estabilidad política necesaria ha regresado”

    Grupo Luksic anuncia nueva venta de acciones en francesa Nexans

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?
    Tendencias

    ¿Por qué los millennials se convirtieron en la generación con mayor riesgo de padecer cáncer?

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026
    El Deportivo

    En vivo: Nicolás Jarry enfrenta a Dino Prižmić en su debut en el Bci Seguros ChileOpen 2026

    ¿Prepara su regreso? Gustavo Álvarez está a una firma de volver a dirigir tras su tormentosa salida de la U

    Fiorentina vence al Pisa de Felipe Loyola y lo deja más cerca del descenso

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña
    Cultura y entretención

    Funkoverso Villegas: las cartas que se juega el comediante Rodrigo Villegas en su regreso al Festival de Viña

    El comediante venezolano Esteban Düch y su debut en Viña: “Mi relato será mucho más afín a los chilenos”

    La trastienda del regreso de Stefan Kramer a Viña: un retraso de media hora y una íntima celebración posterior

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein
    Mundo

    Peter Mandelson: El exembajador de Reino Unido en EE. UU. es arrestado por vínculos con Epstein

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Histórica tormenta de nieve en el noreste de Estados Unidos deja miles de vuelos cancelados

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio