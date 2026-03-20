Al menos tres detenidos deja operativo policial en la comuna de Estación Central

Un operativo policial migratorio se llevó a cabo durante la jornada del jueves en la comuna de Estación Central.

En el operativo participó personal de Carabineros y la Policía de Investigaciones, así como personal municipal y de la delegación presidencial, y se realiza luego de un hecho de violencia, en donde funcionarios municipales fueron agredidos con un balón de gas.

Según detalló el delegado presidencial, Germán Codina, “aquí mismo hace menos de una semana se estaba agrediendo a funcionarios de fiscalización que son funcionarios que lo que hacen es que se cumpla la ley en distintas zonas de nuestra región metropolitana. La señal nuestra es clara. Vamos a ir a todos los rincones donde sea necesario que estemos presentes para recuperar el orden público”.

“Le digo claramente al crimen organizado, a las distintas mafias que están operando en esta zona, que vamos a volver todas las veces que sea necesario”, añadió

Desde Carabineros expresaron que en el operativo detuvieron al menos dos sujetos, tanto por infracciones a la ley de Alcoholes, infracciones de Tránsito como de Impuestos Internos.

Por su parte, el alcalde de Estación Central, Felipe Muñoz, se refirió a la migración irregular en la comuna apuntando que “esta es una de las comunas que cuenta con mayor cantidad de migrantes y también con migrantes que vienen de manera irregular”.

Muñoz además recordó el llamado que realizó Kast, para que estos abandonaran el país apuntando que “lamentablemente uno puede ver que estas personas no acudieron al llamado del Presidente y hoy día toca finalmente ver qué se va a realizar con esto. Por lo pronto lo que le corresponde al municipio hoy día es poder despejar, poder mantener el control, el orden y finalmente poder restablecer la paz y tranquilidad precisamente en estos sectores de alta complejidad”.

Finalmente, desde la PDI, expresaron que “estamos fiscalizando que las personas que sometemos a control tengan su documento en regla, que sean personas que ya tengan residencia y de lo contrario son personas que son trasladadas hasta nuestro cuartel para regresar los trámites de denuncia ante la autoridad administrativa”.

De acuerdo a las cifras entregadas por la PDI, se fiscalizaron 123 personas, de las cuales 46 ingresaron de forma irregular. A la vez una persona fue detenida por conducción en estado de ebriedad.