Al menos tres fallecidos y un herido grave tras violenta colisión entre automóvil y dos camiones en ruta entre Concepción y Florida

Una violenta colisión entre un vehículo menor y al menos dos camiones dejó un saldo preliminar de tres personas fallecidas en una ruta que une las comunas de Concepción y Florida, en la Región del Biobío.

El hecho ocurrió alrededor de las 20.00 horas en la Ruta N-48-O, a la altura del fundo El Peumo, en dirección a Florida, cuando por causas que se investigan, el vehículo menor impactó contra uno vehículo de gran envergadura.

Sin embargo, producto de la misma fuerza de la colisión, el vehículo por proyección terminó impactando a otro camión en el mismo punto.

La información preliminar indica que producto del impacto tres ocupantes del auto fallecieron, mientras que una cuarta persona fue trasladada en estado grave hasta el Hospital de Concepción.

Hasta el lugar se trasladó personal del SAMU, Bomberos y Carabineros, quienes atienden la emergencia en primera instancia.

Los trabajos de los equipos de emergencia motivaron el cierre de la ruta, por lo que se recomendó a los conductores desviar hacia las comunas de Bulnes o Quillón para continuar con sus trayectos.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros será el organismo encargado de investigar las causas del accidente.