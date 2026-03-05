SUSCRÍBETE
    Nacional

    Alcalde Concha por querella contra Carolina Leitao: “Nosotros no hacemos cálculos políticos, no existen defensas corporativas”

    Por su parte, el concejal de RN, Ignacio Sánchez, pidió la salida de Leitao de la Subsecretaría de Prevención del Delito. "Creo que es inaceptable y es impresentable que la subsecretaria de Prevención del Delito siga en su cargo", señaló.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

    Durante la jornada de este jueves, el alcalde de la comuna de Peñalolén, Miguel Concha (FA), anunció la presentación de una querella contra la exalcaldesa de la comuna y actual subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao y otros tres exfuncionarios por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.

    El alcalde se refirió a la situación que involucra a una integrante de la coalición de Gobierno señalando que "yo tengo un deber con mis vecinos, con el municipio, con la comunidad, quienes me eligieron. Y mi deber es esclarecer todo lo que ha pasado respecto a la tremenda crisis financiera que está atravesando el municipio de Peñalolén".

    Es así como sostuvo que “desde ese punto de vista, nosotros no hacemos cálculos políticos, no existen defensas corporativas, todo lo contrario, queremos saber qué es lo que pasó para que las personas responsables finalmente le puedan explicar a la ciudadanía de Peñalolén por qué hoy día nuestra comuna tiene un déficit tan grande”.

    Respecto a la querella, el alcalde sostuvo que tras una serie de investigaciones, que involucraron una auditoría externa, “nos hemos encontrado con una deuda que asciende a cerca de 12 mil millones de pesos los cuales se habrían provocado a través de una gestión irresponsable y que hoy día nos tiene en una situación crítica como municipio”.

    Según explicó, el edil el mecanismo investigado habría consistido en proyectar ingresos injustificados, inflar el presupuesto y ejecutar gastos irresponsables.

    “Se proyectaban ingresos que eran totalmente injustificados, a lo que se sumaba un presupuesto infladísimo y finalmente un gasto irresponsable, lo cual generaba una bicicleta y finalmente terminaba con la utilización de recursos que estaban destinados para algún proyecto que finalmente se utilizaban en otra cosa para poder solventar la deuda", detalló.

    El alcalde además sostuvo entre el 2021 y el 2024, la dotación del personal se triplicó “y el pago de horas extra se triplicó lo cual es total y absolutamente complejo para la situación financiera del municipio”.

    Junto con Leitao, la querella también apunta a Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, directora de la Dirección de Administración y Finanzas (DAF), quien está suspendida por un sumario en su contra, y Juan Pino Melo, exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla).

    Concejal de oposición pide la renuncia de Leitao

    A raíz de la situación, el concejal de oposición Ignacio Sánchez (RN) pidió la renuncia de Carolina Leitao como subsecretaria de Prevención del Delito.

    Según señaló el concejal “creo que es inaceptable y es impresentable que la subsecretaria de Prevención del Delito siga en su cargo a cargo de Prevención del Delito, algo tan importante para los chilenos y chilenas”.

    “Sabemos que quedan pocos días de gobierno, creemos que es una de las peores maneras de terminar, pero lo que no puede ser posible y lo que los chilenos y chilenas nos preguntan, los vecinos de Peñalolén nos preguntan es cómo es posible que la persona que les negó las pavimentaciones, les negó la salud en el consultorio, les negó las mejoras en sus áreas verdes públicas, siga hoy día en el gobierno”; agregó.

    Por su parte, la concejala del Frente Amplio, Daniela López, sostuvo que “creo que es importante en qué se gastó esta plata”, añadiendo que se pagaron “más de 700.000 pesos en horas extra para algunos funcionarios que entraron, no por concurso público, sino por ser amigos y gente de confianza de la exalcaldesa. Hay gente que trabajó 100 horas extra un mes, es lamentable ver cómo hay algunos políticos que dicen que quieren trabajar para las personas y no lo hacen".

    Respecto a la solicitud de renuncia de la subsecretaria, la concejal sostuvo que “yo respeto las decisiones que toma el Presidente, y es el Presidente quien debe tomar esa decisión, y no soy yo una concejala de Peñalolén quien debe decirle al presidente qué decisión tomar”.

