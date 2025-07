Alcalde de La Florida se reunió con Carabineros tras incidente con funcionario municipal: “No hay tiempo para enojos”

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, se reunió con el general de Carabineros y jefe de Zona Santiago Este, Héctor Valdés, tras el hecho ocurrido que terminó con un funcionario municipal detenido tras una fiscalización durante la tarde del lunes.

Según apuntó el alcalde, “tuve la oportunidad de reunirme con el general de Zona, el general Valdés, a quien aprovecho de agradecer la buena disposición que tuvo para poder justamente superar una situación que no tendría que haber ocurrido jamás”.

De acuerdo a lo que apuntó el edil, “me parece que hoy día el foco tiene que estar puesto en la seguridad pública, por supuesto, y no hay tiempo para enojos, no hay tiempo para enemistarse por una situación particular que ocurrió, que sin duda hubiésemos querido que no hubiese sucedido. Y el esfuerzo absoluto, tanto de la municipalidad como de Carabineros, tiene que estar puesto precisamente en la seguridad pública”.

En la misma línea, el edil señaló que “La Florida históricamente ha tenido una relación de coordinación, de colaboración, precisamente con Carabineros, incluso en los momentos más difíciles. No por una simple moda, siempre hemos estado del lado de Carabineros, del lado correcto, justamente en ese sentido les queremos transmitir a todos los vecinos que vamos a seguir trabajando de manera coordinada, por supuesto, con Carabineros, porque todo el esfuerzo tiene que estar puesto en la seguridad pública”.

Equipos para escanear patentes

Las declaraciones del edil fueron realizadas en el marco de una pauta por la entrega de dispositivos móviles a equipos de seguridad municipal, los cuales permiten escanear y procesar patentes.

Sobre la entrega de este equipo, el alcalde señaló que “estamos incorporando tecnología a través de una plataforma, una aplicación, que nos va a permitir detectar en tiempo real vehículos que tengan algún tipo de encargo”.

“Esto es un trabajo absolutamente relevante porque nos va a permitir volver más eficiente la forma en cómo estamos desarrollando el patrullaje y porque además no lo hacemos de manera aislada, lo hacemos de manera coordinada con la fiscalía, con Carabineros, con la PDI y en este caso también con un actor muy relevante del mundo privado, que es la Asociación de Aseguradoras de Chile”, agregó.

Se trata de la aplicación SafeByWolf y según explicó el gerente de la Asociación de Aseguradores de Chile, Diego Rojas, “permite que un simple teléfono celular se transforme en un sistema automático de lectura de placas patentes. Es decir, la cámara de nuestro teléfono capta esta combinación de letras y números que es la patente, va a la nube, la consulta si está en una base de datos por encargo por robo o vinculada a otras actividades criminales, le da una alerta en tiempo real al inspector que va en el vehículo para que coordine con las policías o con quien tenga cerca”.

De esta forma, La Florida contará con 4 dispositivos capaces de escanear y procesar hasta 190 patentes diarias por cada uno.

De acuerdo a lo que detalló Rojas, llevan trabajando desde hace tres años con esta aplicación en más de 250 comunas del país. “El primer año recuperamos 500 autos, el segundo año 1.000, el año pasado 2.000 y en lo que vamos a la fecha, llevamos 1.800 autos recuperados este año”, señaló.