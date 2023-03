Alcalde Maipú se reúne con seremis para abordar compleja situación de Liceo Reino de Dinamarca, el establecimiento que enredó al ministro Ávila

Este jueves el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), se reunió con los seremis de Salud, Gonzalo Soto, de Educación, Flavia Fiabane y Medio Ambiente y Minería, Sonia Reyes, para acordar acciones respecto a las faenas de la Minera Imperial que operan en inmediaciones del Liceo Reino Dinamarca.

El tema salió a la luz luego del comentado altercado entre la diputada Viviana Delgado (Comité Ecologista Verde e Independiente) y el ministro de Educación, Marco Ávila (RD), cuando Delgado recriminaba a Ávila el abandono por parte de autoridades de gobierno al establecimiento educacional, el cual no ha podido iniciar su año escolar debido a la alta cantidad de cuarzo (3,7%) que levantan los trabajos mineros.

Ávila, según denunció la parlamentaria, le habría gritado.

Sobre el caso del liceo, Vodanovic aseguró que estarían extrayendo “a metros de una escuela, lo cual no está permitido, los materiales con los que están extrayendo no son los que declaran y las cantidades no son los que ellos declaran”.

“En teoría deberían hacerlo a 300 metros de donde se encuentran las viviendas y la escuela, pero lo están haciendo a 20 metros de una escuela”, dijo, agregando que no se está extrayendo el material indicado en los permisos. “Deberían estar extrayendo pomacita y no se está extrayendo pomacita” expresó.

Tras la cita con los seremis, el jefe comunal anunció que habría medidas con el fin de detener los trabajos de extracción de áridos en el sector y así comenzar el año escolar de los alumnos de la escuela este lunes.

“Hoy día hemos establecido compromisos en dos caminos, el primero, el camino de la urgencia que es que los niños puedan retornar a clases este día lunes y la condición que hemos puesto en conjunto a la comunidad y las autoridades es que los niños no vuelven a clases mientras la empresa minera siga extrayendo áridos y afectando la salud de la comunidad”, señaló.

Por ello, el alcalde clamó disponer de un conjunto de medidas, en coordinación con las seremis de Educación y Medio Ambiente, para clausurar los trabajos previo al próximo lunes. Además, indicó que buscan el retiro definitivo de todas las empresas que se encuentran en el sector desarrollando trabajos de extracción de áridos.

Ante la presencia de altos niveles de cuarzo (3,7%), el seremi Reyes, afirmó que “se acredita una excedencia en las normas respecto del cuarzo, pero lo que se requiere es una acción más integral, no es la afectación por un solo mineral o algo que está presente, sino también sumar a la persistencia en el tiempo de las acciones”.

Según una investigación en enero de la Seremi de Salud, la empresa sí habría incumplido con el decreto 594, el cual rige la salud laboral y ocupacional, ante lo cual se multó a la minera.

En esa línea recalcó que “no todo el problema está concentrado en la calidad del aire, está concentrado también en la forma en que se está realizando la explotación, el volumen de explotación, la cantidad de tiempo que se ha estado explotando y la destrucción de los suelos agrícolas”.

Soto, a su tiempo, declaró que el monitoreo permanente de la calidad del aire va a permitir “generar medidas sanitarias conforme a esa afectación, mientras que Fiabane aseguró que desde el Mineduc “lo que hacemos es compatibilizar el derecho a la educación, sagrado por sobre todo los otros derechos, con que los niños, niñas y jóvenes, los profesores, los asistentes de la educación asistan a un lugar seguro, no solo seguro en términos de la seguridad física, sino de la seguridad ambiental, que es lo que se está hablando en este minuto”.

“El ministerio en su momento, haciendo uso de sus atribuciones, amplió el tiempo de ingreso hasta el lunes 13 y estoy aquí precisamente para toma estas medidas que nos permitan que el lunes los niños vuelvan. De la reja para dentro estamos nosotros y de la reja para afuera hay otra normativa, nosotros no tenemos ninguna normativa. Existe una condición de fuerza mayor, que frente a lo que estamos, que permite movilizar plazos, pero tienen que recuperar clases, no hay plan b, estamos todos en la expectativa de poder resolver esto para que vuelvan los niños el lunes 13″, agregó la seremi de Educación.