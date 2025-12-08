Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”
El jefe comunal de Maipú debió iniciar un tratamiento intravenoso para evitar complicaciones mayores.
El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, continúa hospitalizado desde la noche del domingo debido a un cuadro infeccioso agudo en las amígdalas que lo mantuvo con fiebre alta, intenso dolor y dificultades para tragar y hablar.
El jefe comunal informó su situación a través de Instagram, donde explicó que debió permanecer internado tras la complicación del cuadro inicial. “Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos”, señaló en un primer mensaje.
Horas más tarde, detalló que enfrenta “una infección/inflamación media grave en las amígdalas”, la que requirió tratamiento con antibióticos y analgésicos administrados por vía intravenosa para controlar el riesgo de una intervención mayor.
“Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja”, indicó.
El alcalde añadió que ya experimenta una mejoría, aunque continuará en observación médica. “Ando medio quemado parece jaja, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores”, escribió, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas.
El episodio ocurre pocas semanas después de que Vodanovic sufriera una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera mientras jugaba fútbol, lesión por la que también debió someterse a tratamiento.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.