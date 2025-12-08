VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    El jefe comunal de Maipú debió iniciar un tratamiento intravenoso para evitar complicaciones mayores.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, continúa hospitalizado desde la noche del domingo debido a un cuadro infeccioso agudo en las amígdalas que lo mantuvo con fiebre alta, intenso dolor y dificultades para tragar y hablar.

    El jefe comunal informó su situación a través de Instagram, donde explicó que debió permanecer internado tras la complicación del cuadro inicial. “Se nos complicó un poco la cosa y habrá que quedarse hospitalizado unos días. Nada grave. Ya estoy mucho mejor y en buenas manos”, señaló en un primer mensaje.

    Horas más tarde, detalló que enfrenta “una infección/inflamación media grave en las amígdalas”, la que requirió tratamiento con antibióticos y analgésicos administrados por vía intravenosa para controlar el riesgo de una intervención mayor.

    “Por suerte la atajamos a tiempo y evitamos alguna intervención más compleja”, indicó.

    El alcalde añadió que ya experimenta una mejoría, aunque continuará en observación médica. “Ando medio quemado parece jaja, pero dándole para delante y haciéndole caso a los doctores”, escribió, agradeciendo además las muestras de apoyo recibidas.

    El episodio ocurre pocas semanas después de que Vodanovic sufriera una rotura completa del tendón del recto femoral a la altura de la cadera mientras jugaba fútbol, lesión por la que también debió someterse a tratamiento.

