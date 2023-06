Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “No buscamos que el 11 de septiembre sea un show”

Menos de tres meses quedan para la conmemoración de los 50 años del golpe militar y el gobierno del Presidente Gabriel Boric ha buscado abordar la fecha con un tinte especial de despolitización y mirada de futuro. Sin embargo, esa visión no solo ha generado roces entre el Partido Comunista (PC) y La Moneda por un cambio de relato al abordar la fecha, sino que también ha salpicado a las agrupaciones y organizaciones de detenidos desaparecidos y derechos humanos.

Tal es el caso de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), quien a través de su presidenta, Alicia Lira, ha expresado el descontento que ha generado la preparación de la conmemoración y que hasta la fecha, según ella, ha sido presentada como un “evento” más que como un día de memoria y recuerdo. “Quiero valorar el trato que nos ha dado el gobierno a las agrupaciones de familiares. Nunca lo habíamos visto en otros gobiernos, en una forma fluida y permanente. Pero es necesario que tomen en cuenta las opiniones de familiares y civiles al momento de preparar una fecha como esta”, expresó.

¿Cuál es la percepción que tienen de la forma en que este gobierno ha preparado la conmemoración de los 50 años del golpe?

Pese a que hemos participado en varias actividades para entregar nuestra opinión, hay muchas cosas que no nos parecen de cómo el gobierno está tratando la conmemoración de los 50 años; de lo que pasó, las violaciones a los derechos humanos, los daños que quedaron en los familiares exiliados y prisioneros políticos. Más aún cuando hoy existen más de 900 detenidos desaparecidos y ejecutados sin entrega de cuerpo.

¿Cuáles son las materias que no les parecen?

La primera vez que nos reunimos con el señor Patricio Fernández él nos presentó una diapositiva con una idea que para nosotros fue un poco dura y burlesca, porque no se condecía con lo que debe ser una conmemoración de recuerdo como el 11 de septiembre. Ellos buscaban hacer del aniversario un día festivo, casi un festival o un show. Es más, se hablaba de avances en materias como medioambiente, ¿eso qué tiene que ver con el golpe cívico-militar?

¿Ustedes le comunicaron su disconformidad al gobierno?

Sí, una de nuestras compañeras se lo hizo saber al señor Fernández. Es más, personalmente a nosotros como agrupación el señor Fernández nos parece la persona menos indicada para ir a la cabeza de esta propuesta.

¿Por qué?

Porque es un personaje que no ha estado al tanto de los 50 años, aunque haya sido convencional. No cuenta con experiencia en derechos humanos ni impunidad. Nosotros como agrupaciones no buscamos que el 11 de septiembre sea un show, sino que al contrario, buscamos que esta sea una fecha donde se muestre y se hable de lo que fue el golpe civil militar con base en la verdad y la justicia. Es verdad que tenemos que mostrar nuestros dolores y alegrías, los retrocesos y avances, pero no convertirlo en algo festivo.

Organizaciones de derechos humanos realizan una manifestación frente al Palacio de los Tribunales de Justicia.

¿Qué idea propusieron ustedes a cambio?

Que se hable sobre lo que dañó a esta sociedad, pero también de los avances que se han logrado hasta la fecha; lo que fue el Presidente Salvador Allende, lo que pasó en la Unidad Popular; cuando bombardearon La Moneda y aplicaron política de exterminio a la gente militante de izquierda allendista. Se tiene que hablar de los civiles que hoy gozan de casi 50 años de impunidad total, que se blanquearon en el Parlamento y que incluso han sido ministros de gobierno. Hay que hablar de los 3.500 detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y los más de 42 sobrevivientes de torturas, de quienes perdieron su trabajo, los que estuvieron relegados, encarcelados. Eso es lo que hemos pasado. Y mientras la sociedad no enfrente eso, no va a ser una democracia realmente participativa y digna de las generaciones venideras. Acá primero está lo ético, político y moral que tiene que ver con las vidas que hoy no están. Nosotros siempre hemos puesto de ejemplo al gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que siempre fue la que nos escuchó y comunicó los avances que en su momento se lograron en materia de derechos humanos. Eso fue gracias a la constancia, movilización, exigencia y reuniones que el gobierno sostuvo con nuestras agrupaciones para avanzar en estos temas.

La semana pasada el gobierno lanzó el sitio web “50.cl”, donde se publican actividades orientadas a la memoria. Aquí se han publicado fechas de conversatorios, material audiovisual y exposiciones. ¿Qué les parece este espacio?

Personalmente, no lo he revisado. Pero creo hay temas en materia legislativa y judicial que el gobierno debe hacerse responsable de entregar.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, cuáles son las causas por violación a los derechos humanos que hoy están siendo investigadas; cuántos victimarios siguen con pena remitida y que son culpables de los abominables crímenes de lesa humanidad y que se conozca finalmente el pacto de silencio que mantienen las Fuerzas Armadas (FF.AA.). Un gesto importante que hemos venido esperando es el de la ministra de Defensa, Maya Fernández, quien como autoridad debe demandar a las FF.AA. para que entreguen la información que guardan como institución.

¿Se esperan próximas reuniones con el gobierno para discutir sobre la conmemoración?

Nos reunimos con el ministro de Justicia y Derechos Humanos para hablar del Plan Nacional de Búsqueda, del que hemos sido bastante críticos, porque sentimos que se han demorado en implementarlo. Tienen a más de mil familias que siguen a la espera de la búsqueda y la exigencia de la lucha. Cuando nos han pedido reuniones para saber nuestra opinión sobre la conmemoración del 11 de septiembre nos hemos reunido con varias subsecretarias de varios ministerios, pero nos hemos dado cuenta de que no han escuchado nuestras propuestas.