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    Amenazas de tiroteos escolares: Fiscalía investiga al menos tres casos en la región de Tarapacá

    "Todo esto está aún en etapa de investigación, por lo cual no nos podemos pronunciar si las amenazas son juegos o no", señalaron sobre estos casos desde la PDI. En otras regiones, colegios y universidades también han enfrentado situaciones del mismo tipo los últimos días.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Frontis del Colegio Humberstone, uno de los establecimientos donde se desarrollaron diligencias por la Fiscalía y PDI. Colegio Humberstone

    La Fiscalía Regional de Tarapacá informó que se encuentra investigando al menos tres denuncias de amenazas de tiroteos escolares ocurridas durante la jornada del miércoles.

    “Se recibieron en la Fiscalía a lo menos tres denuncias de distintos colegios, en los cuáles se indicaba que en el sector de los baños de los colegios habían amenazas de tiroteo”, detalló sobre la situación la fiscal regional Virginia Aravena.

    Para afrontar la situación, Aravena explicó que se dispuso a la Policía de Investigaciones (PDI), en particular a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), el desarrollo de diversas diligencias investigativas en los establecimientos afectados para identificar a los responsables.

    “Por eso se han realizado diversas diligencias y estamos investigando otras denuncias en distintos colegios. Algunos colegios también han adoptado medidas de suspender clases el día de hoy (jueves)”, detalló la persecutora.

    Mientras tanto, durante la jornada del miércoles, PDI desarrolló diligencias investigativas en el Colegio Humberstone de Iquique, además de en otros tres establecimientos adicionales.

    Todo esto está aún en etapa de investigación, por lo cual no nos podemos pronunciar si las amenazas son juegos o no. Siempre hay que tomar que si fueran reales, con la finalidad de poder darle el apoyo a la comunidad escolar”, explicó el subprefecto Cristian Mellado, jefe de la Brigada de investigación Criminal de la PDI de Iquique.

    Amenazas en otras regiones

    Lamentablemente otras situaciones de riesgo se han desarrollado durante la jornada del miércoles y este jueves.

    En la región de Antofagasta, la Universidad de Antofagasta tuvo que proceder a evacuar el campus Coloso de la casa de estudios luego que se encontrara en el lugar un sujeto armado.

    “Fuimos requeridos por personal de seguridad de la Universidad de Antofagasta, campus Coloso, quienes daban cuenta y denunciaban, que al interior de uno de los estacionamientos, se encontraban dos personas manipulando un arma de fuego, por lo que Carabineros concurrió al lugar, aplicando protocolos e ingresando personal del GOPE”, detalló al respecto el coronel Luis Muñoz, prefecto de Antofagasta.

    Mientras tanto, en el colegio particular Santa Filomena de Quintero, en la región de Valparaíso, suspendieron sus clases esta jornada tras hallarse un rayado alusivo a un posible tiroteo en los baños.

    En tanto, en la sede de La Serena, en la región de Coquimbo, de la Universidad del Alba, se procedió esta jornada al desalojo del recinto y la suspensión de clases presenciales frente a una amenaza por redes sociales de un tiroteo.

    "Nos pareció pertinente que nuestros alumnos se fueran a la plataforma virtual y así evitar cualquier tipo de daño físico", explicó sobre la situación el rector Rafael Rosell en declaraciones recogidas por el diario El Día.

    Más sobre:EducaciónTiroteos escolaresTarapacáValparaísoCoquimboPDIFiscalía

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