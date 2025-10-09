Amplio despliegue policial y municipal en La Florida para el desalojo de la toma Dignidad

A primera hora de este jueves, funcionarios de Carabineros y de la Municipalidad de La Florida se desplegaron en el terreno donde está ubicada la denominada toma Dignidad, para concretar su desalojo.

El campamento está ubicado en el borde norte de la Quebrada de Macul, en un ancho aproximado de 30 metros, entre Tobalaba y Las Perdices.

Los equipos de seguridad y municipales han dialogado con las familias asentadas en el terreno para garantizar un despeje seguro. Si embargo, aún hay ocupantes que se resisten a abandonar el lugar.

Según los catastros, cerca de 630 personas residen en el terreno, lo que equivale a 194 familias. De ellas, 52 se acogieron al subsidio de arriendo por un año.

Noticia en desarrollo...