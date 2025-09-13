SUSCRÍBETE
Nacional

Anjuli Tostes, esposa de Daniel Jadue, fustiga fallo del Tricel: “Es una violación a la presunción de inocencia”

La abogada brasileña afirmó que "hoy es un día triste para la democracia chilena" luego de que Jadue quedara fuera de la competencia por el distrito 9.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Daniel Jadue junto a su esposa, la abogada brasileña Anjuli Tostes.

Esta noche se produjo la primera reacción desde el entorno más cercano de Daniel Jadue, luego del fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) que lo dejó fuera de competencia por el distrito 9. Su esposa, la abogada brasileña Anjuli Tostes, calificó la resolución como una “violación a la presunción de inocencia”.

Sus declaraciones se produjeron durante esta noche, cuando llegó hasta la vivienda de Jadue en la comuna de La Reina, momento en que fue abordada por la prensa.

Cabe recordar que durante este viernes, se conoció el fallo del Tricel que suspendió los derechos políticos del militante comunista, excluyéndolo del padrón electoral y por ende, de sus posibilidades de continuar como candidato a diputado por el distrito 9 tras un requerimiento presentado por Renovación Nacional.

Así, la abogada Anjuli Tostes afirmó que “la resolución del Tricel viola flagrantemente la presunción de inocencia y el derecho de miles de personas de elegir libremente a sus representantes”.

“El momento en que se presenta la acusación solo demuestra el carácter político que tuvo este proceso desde su origen. Es un día triste para la democracia chilena”, agregó la esposa del exjefe comunal de Recoleta.

Las declaraciones van en línea simular a lo planteado por la defensa de Jadue, representada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes plantearon que luego de este hecho, la Fiscalía “podrá decidir quién puede ser o no candidato”.

Hasta la vivienda del dirigente político también llegó un grupo de adherentes que desplegaron carteles y lanzaron consignas de apoyo en favor del exalcalde de Recoleta.

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

