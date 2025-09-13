SUSCRÍBETE
Nacional

Defensa de Jadue lamenta fallo del Tricel y asegura que con este criterio la Fiscalía “podrá decidir quien puede ser o no candidato”

Ciro Colombara y Aldo Díaz, quienes representan al exjefe comunal en este hecho, lamentaron "no haber tenido la capacidad de entregar los argumentos necesarios para haber confirmado el fallo de primera instancia".

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.

Esta noche, los abogados que representan a Daniel Jadue ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Ciro Colombara y Aldo Díaz, del estudio Colombara, señalaron “no compartir” el fallo del organismo que suspendió los derechos políticos del militante comunista.

Durante esta jornada se conoció el fallo del organismo que quitó los derechos políticos de Jadue y, por ende, lo excluyó del padrón electoral, truncando sus intenciones de continuar como candidato a diputado por el distrito 9.

Hay que recordar que el requerimiento inició por una reclamación presentada por Renovación Nacional (RN) debido al proceso judicial abierto contra Jadue, donde se encuentra imputado de varios delitos como fraude al fisco, estafa y delito concursal, por los cuales arriesga hasta 18 años de cárcel.

En esa línea, en una declaración conjunta de Colombara y Díaz señalaron que “no compartimos los fundamentos del fallo, que por tres a dos revolvió privar al señor Daniel Jadue del derecho a sufragio, es decir, de la posibilidad de votar y de competir para cargos de elección popular”.

“No estamos de acuerdo con la decisión y lamentamos no haber tenido la capacidad de entregar los argumentos necesarios para haber confirmado el fallo de primera instancia”, añadieron los juristas que representan a Daniel Jadue en este caso.

En ese sentido, agregan que “el Ministerio Público, mediante un acto administrativo, como lo es presentar una acusación en contra de cualquier persona, que se presume inocente mientras no haya una condena, podrá decidir quien puede ser o no candidato”.

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Dos estudiantes graves tras ser apuñalados en riña al interior de la Universidad Central
Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses
¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Cuándo y dónde ver a los deportistas chilenos en el Mundial de Atletismo
Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cerca de 50 países denuncian ante la ONU las incursiones con drones rusos en Polonia
El miedo a engordar enferma más que una empanada
