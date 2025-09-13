Defensa de Jadue lamenta fallo del Tricel y asegura que con este criterio la Fiscalía “podrá decidir quien puede ser o no candidato”

Esta noche, los abogados que representan a Daniel Jadue ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), Ciro Colombara y Aldo Díaz, del estudio Colombara, señalaron “no compartir” el fallo del organismo que suspendió los derechos políticos del militante comunista.

Durante esta jornada se conoció el fallo del organismo que quitó los derechos políticos de Jadue y, por ende, lo excluyó del padrón electoral, truncando sus intenciones de continuar como candidato a diputado por el distrito 9.

Hay que recordar que el requerimiento inició por una reclamación presentada por Renovación Nacional (RN) debido al proceso judicial abierto contra Jadue, donde se encuentra imputado de varios delitos como fraude al fisco, estafa y delito concursal, por los cuales arriesga hasta 18 años de cárcel.

En esa línea, en una declaración conjunta de Colombara y Díaz señalaron que “no compartimos los fundamentos del fallo, que por tres a dos revolvió privar al señor Daniel Jadue del derecho a sufragio, es decir, de la posibilidad de votar y de competir para cargos de elección popular”.

“No estamos de acuerdo con la decisión y lamentamos no haber tenido la capacidad de entregar los argumentos necesarios para haber confirmado el fallo de primera instancia”, añadieron los juristas que representan a Daniel Jadue en este caso.

En ese sentido, agregan que “el Ministerio Público, mediante un acto administrativo, como lo es presentar una acusación en contra de cualquier persona, que se presume inocente mientras no haya una condena, podrá decidir quien puede ser o no candidato”.