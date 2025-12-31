SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Ante incendios forestales: las recomendaciones del Minsal para enfrentar los riesgos del humo producido por siniestros

    Desde la entidad se hace énfasis en poner atención a los grupos de riesgo: niños pequeños, embarazadas, adultos mayores, personas con una enfermedad respiratoria e individuos con enfermedad cardíaca.

    Javiera Arriaza 
    Javiera Arriaza

    Este miércoles 31, la nube de humo que cubrió a Santiago, producto del incendio forestal que tiene lugar en San Carlos de Apoquindo, sigue vigente, afectando la calidad del aire en la Región Metropolitana.

    Si bien, el siniestro busca ser contenido por las brigadas de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), Bomberos y seguridad municipal, se mantiene activo y en combate, produciendo una columna de humo que ha afectado a los sectores cercanos.

    La inhalación de humo es particularmente peligrosa porque es posible que no muestre síntomas hasta 24 a 48 horas después de la exposición. La mayoría de los adultos sanos se recuperarán de la exposición al humo. Sin embargo, ciertas personas están más en riesgo de consecuencias graves para la salud.

    Los grupos de riesgo son niños pequeños, embarazadas, adultos mayores, personas con una enfermedad respiratoria e individuos con enfermedad cardíaca.

    Frente a la emergencia, el Ministerio de Salud (Minsal) publicó las siguientes recomendaciones:

    • Grupos como embarazadas, niños, niñas, personas de la tercera edad o con problemas respiratorios deberán permanecer en sus casas.
    • Cerrar puertas y ventanas para impedir el paso del humo al domicilio.
    • Sellar espacios entre el suelo y las puertas con paños húmedos.
    • Evitar fumar, prender inciensos u otros.
    • Ante presencia de humo, cubrir boca y nariz con un paño húmedo para no inhalar.

    En ese mismo aviso, el Minsal recomienda viajar por vacaciones a zonas más alejadas del siniestro, así como también evitar hacer actividad física.

    Incendio Las Condes

    El siniestro comenzó en la ladera de un cerro ubicado en Las Condes, afectando a pastizales y matorrales. El fuego sigue sin ser controlado, manteniéndose en combate.

    En esa misma línea y según información de la Conaf, hasta 800 hectáreas han sido consumidas por las llamas.

    La intensidad del incendio ha generado una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital. Desde el Municipio de Las Condes indicaron que el fuego se inició en la parte posterior del estadio Claro Arena y que, debido al viento, se descontroló y se extendió hacia el sector sur

    Sobre la emergencia en Las Condes, que inició el lunes, la directora del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, señaló en conversación con radio Cooperativa que el siniestro ya está “bastante más contenido, así que esperamos hoy día poder desactivar la alerta y terminar con las últimas labores para su extinción”.

