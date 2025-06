Antes de la golpiza a conserje protagonizó otros episodios de extrema violencia ¿Por qué Martín de los Santos está prófugo?

Catorce días antes del episodio ocurrido en Vitacura, donde agredió gravemente a un conserje de un condominio, Martín de los Santos Lehmann, el empresario de 32 años que se encuentra prófugo, protagonizó otro episodio de violencia.

Tal como en el caso que investiga la Fiscalía Metropolitana Oriente, el hecho ocurrió un sábado de madrugada, en una salida nocturna de De los Santos, esta vez en el casino de Colchagua, ubicado en la comuna de Santa Cruz, Región de O’Higgins.

El sábado 3, a eso de las 00.50 -según los antecedentes a los que accedió La Tercera-, " el sujeto comenzó a realizar varios desórdenes al interior del casino , que terminaron con una agresión de parte suya a un guardia".

¡Los voy a matar!

El hecho terminó con una denuncia que acogió el Juzgado de Garantía de Santa Cruz el 14 de mayo y que se encuentra en trámite. En el relato de los hechos se señala lo siguiente: “El encargado de mesa del salón vip del casino le informa al encargado de las cámaras que un individuo que estaba jugando se encontraba bastante eufórico y no dejaba apostar a las demás personas. Estaba teniendo un mal comportamiento con todas las personas que lo rodeaban”.

Cuando le pidieron que saliera del recinto, De los Santos se “ofuscó” y comenzó a insultar a dos trabajadores del casino, un guardia y el encargado del salón vip. A ellos les dijo que conocía al dueño del casino, Carlos Cardoen. “Yo conozco a la familia Cardoen, los voy a matar a ustedes, y los voy a acusar a don Carlos”.

Al salir del casino comenzó a golpear las puertas y ventanas. Un trabajador salió a pedirle que parara, pero el sujeto le lanzó un puñetazo en la cara, lesionándolo. Otros guardias salieron y redujeron al sujeto.

El guardia agregó su relato a la denuncia: “El individuo comienza a golpear el vidrio de la puerta principal para huir hasta la pileta repitiendo la acción por segunda vez, por lo cual personal de portería le solicitó que se retirara mientras el individuo les lanzaba golpes de puño al aire, dándole alcance con un golpe de puño en el rostro al guardia ”.

Boxeador aficionado y “peligroso”

De los Santos cuenta con ocho causas judicializadas, desde 2011 hasta el caso donde agredió al conserje.

El 30 de enero de 2019 agredió también a los puños al pololo de su expareja en Las Condes. El agredido puso la denuncia en la Fiscalía Local de Las Condes. El abogado de la víctima relató así los hechos: “A eso de las 2:00 a.m., en forma inesperada, mi representado se percata que alguien comienza a emitir gritos, y golpes de pies y puño en contra de la puerta de la amiga de mi mandante (...). Ella le comenta que la persona que está afuera es su expololo, que por favor no habrá la puerta, que es peligroso, y que podría agredirlo físicamente, ya que es un tipo impulsivo y practica boxeo en forma habitual ”.

La víctima llamó a Carabineros mediante el altavoz de su celular para que el imputado se percatara y se fuera, lo cual realizó. Sin embargo, cuando más tarde el hombre salió del departamento, De los Santos lo estaba esperando. Allí fue cuando lo agredió: “En forma completamente agresiva y sin mediar conversación alguna, golpea a mi representado de pie y puño en su rostro sin provocación alguna, y claramente con un plan ideado de encontrarlo sin protección policial, en el estacionamiento del edificio”.

“Esta agresión grave, ilegal y grotesca, en donde mi representado, si no es por su rápida defensa, habría terminado claramente con un final fatal, ya que el querellado es boxeador aficionado”.

El caso terminó con suspensión condicional y con el prófugo pagando una indemnización de $300 mil.

No fue la única vez que tuvo que pagar para quedar libre de la justicia. El 29 de mayo de 2023, en una causa de lesiones menos graves que conoció el Juzgado de Letras de Garantía de Pichilemu, el sujeto agredió a otro hombre en un domicilio a eso de las 3.00. En esa ciudad el sujeto ingresó por una ventana “para posteriormente abalanzarse sobre la víctima y agredirlo con golpes”.

La víctima de este caso terminó con “aumento en la región frontal, con dolor nasal y con crepitaciones óseas y sensible del puente nasal, lesiones catalogadas medicamente como menos graves”.

De los Santos por este caso pagó $9 millones en medio de un acuerdo reparatorio. La causa se encuentra concluida para la justicia. Una actitud similar manifestó en un live de Instagram, donde dijo que podía ofrecerle una “parcela” en Pichilemu al conserje para que depusiera su denuncia.

Fiscalía no abrirá sumario

En la audiencia del lunes 23, la que fue solicitada por el abogado que representa al conserje Guillermo Oyarzún para revisar las medidas cautelares del sujeto, fue el querellante quien primero solicitó la prisión preventiva, a la que se sumó el fiscal Claudio Gutiérrez Pereira.

El sujeto había señalado que se encontraba en su domicilio en Pichilemu, lo que terminó siendo falso, ya que estaba fuera de Chile, específicamente en Brasil, según pudo conocer este diario. Fue el 19 de este mes cuando salió del país, aprovechando que no tenía arraigo nacional.

Conocedores del caso señalan que la Fiscalía no tiene contemplado abrir un sumario por no haber solicitado arraigo nacional en la primera audiencia del 17 de mayo . Esto, dicen fuentes de este diario, porque el delito que se investiga, el de lesiones graves, tiene una pena que va de los 541 días a los 3 años. Y sin antecedentes baja a 61 días. Por ser un delito de menor pena fue que no se solicitó la medida de arraigo.

Explican que los hechos relatados en este artículo no terminaron en condena, por lo que no cuentan como antecedentes previos.

Distinto es el caso de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, donde esa Fiscalía sí se abrió un sumario tras la fuga de la exautoridad comunal a Países Bajos, luego de que el tribunal la sentenciara a una pena de cárcel efectiva. Quienes conocen de derecho penal sostienen que el caso de Rojo es diferente porque el delito tenía pena de crimen y estaba en otra etapa procesal.

Hoy De los Santos está siendo buscado por la policía chilena, que se mantiene en coordinación con su par de Brasil.