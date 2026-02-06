SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Armadas de Chile y Perú conmemoran en Calbuco los 160 años del Combate Naval de Abtao

    En la ceremonia, participaron las máximas autoridades de ambas instituciones armadas, quienes destacaron la relación conjunta entre ambas naciones.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega

    La mañana de este viernes, en la localidad de Abtao, Calbuco, en la Región de Los Lagos, se llevó a cabo la ceremonia de conmemoración del 160º aniversario del Combate Naval de Abtao. Mismo día en el que también se celebra la amistad entre Chile y Perú.

    Dicho combate, se remonta a febrero de 1866, en medio de la guerra entre Chile y Perú en contra de España. En aquel entonces, las escuadras de ambas naciones se refugiaron en la zona de Abtao, en medio de las canales del Archipiélago de Chiloé a la espera de atacar dos buques españoles. Ahí, combatieron juntos Arturo Prat, por Chile, y Miguel Grau por Perú.

    A 160 años del combate, y con el fin de conmemorarlo como la cercanía entre ambas naciones, se realizó una ceremonia presidida por la delegada presidencial Los Lagos, Paulina Muñoz, el comandante en Jefe de la Armada de Chile, almirante Fernando Cabrera y el comandante general de la Marina de Guerra del Perú, almirante Javier Bravo de Rueda Delgado. Además, participaron el comandante en jefe de la Quinta Zona Naval, contraalmirante Jorge Toso, y el alcalde de Calbuco, Marco Silva.

    Tras la ceremonia, el almirante Cabrera destacó que seguirán "trabajando junto a Perú con fuerza frente a los desafíos actuales. Hoy enfrentamos amenazas como el narcotráfico, la pesca ilegal y la seguridad marítima. Por eso, esta conmemoración es también un compromiso con el presente y el futuro. Abtao es una fecha especial, que esperamos recordar cada año, junto a la comunidad de Calbuco, cada 7 de febrero día de la hermandad chileno peruana.”

    El comandante general de la Marina de Guerra de Perú, por su parte, afirmó que “como marinos siempre estamos dispuestos a defender por amor a la patria, más no por odio a cualquier enemigo. Y esa configuración entre Perú y Chile nos permitió poder defender nuestra región. Y así lo seguimos haciendo tanto marinos chilenos como peruanos”.

    “La muestra de confraternidad entre los comandantes Grau y el capitán Prat demostró una entereza, una nobleza y un espíritu de defender la patria por amor. Y eso nos une siempre, por eso el día de hoy celebramos la amistad peruana chilena, que es algo que se va fortaleciendo cada año y cada día más”, concluyó.

