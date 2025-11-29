Arremetida migratoria de Perú eleva tensión en la frontera norte y gobernador exige presencia de Boric

Las alertas en la frontera norte del país están encendidas a propósito del anuncio del gobierno peruano de decretar estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile para frenar los ingresos irregulares de migrantes.

“Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el Presidente José Jerí en un mensaje en su cuenta de X, desde donde ha anunciado que este viernes se reuniría con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y así “redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas”.

“Vamos a declarar en estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”, añadió el mandatario peruano.

Luego confirmó que este viernes, “antes de las 12 AM, estaría aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras”. Como sostuvo, esa será la primera zona donde rija la medida.

El anuncio -que ya se había adelantado durante la jornada del jueves 27 de noviembre- generó un efecto poco deseado en suelo chileno.

Durante las primeras horas de este viernes un amplio grupo de extranjeros que permanecían en suelo chileno sin documentación se apuró en intentar dejar el territorio ante el endurecimiento de medidas, generando disturbios en las cercanías del complejo Chacalluta (Santa Rosa en el lado peruano), debido a que no lograron su cometido.

Conforme algunos reportes, hubo intentos de cortar la carretera, aunque Carabineros no registra situaciones de ese tipo, sólo algunas interrupciones momentáneas que generaron aglomeraciones de vehículos. Al ser consultados por este medio, además, descartaron personas detenidas o personal policial lesionado.

“Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú. Esas personas han quedado en el sector fronterizo chileno. Algunas de ellas han participado en la interrupción de tránsito en la zona. Carabineros ha comparecido al lugar con Control de Orden Público “, sostuvo al respecto el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

En medio de la misma comparecencia, advirtió que en caso de que el diálogo con esas personas no llegue a buen puerto, se “va a producir el desalojo de esas personas para que no sigan interrumpiendo la ruta”. Aunque no fue necesario, dado que con el correr de las horas los sujetos dejaron el lugar.

Explicaciones y exigencias

Por el complejo fronterizo, de acuerdo con cifras de migraciones, transitan semanalmente 90 mil personas que cuentan con la documentación correspondiente, aunque desde hace más de un año que personal en la zona registra alta presencia de personas en situación migratoria irregular. Desde que Perú comenzó a requerir que venezolanos que deseaban ingresar tuvieran visa.

Al no contar con dicho documento, era usual que se quedaran en la zona con miras a concretar el paso como fuera.

Considerando que la situación se ha repetido por meses, el gobernador de Arica, Diego Paco, elevó el tono. Los hechos de esta jornada lo llevaron a exigir la presencia del Presidente Gabriel Boric.

“Por Chile, Presidente Gabriel Boric, venga a la región. Se lo advertimos: no nos escucharon, ni usted ni tampoco sus ministros. El estado de negación en el que se encuentran traerá consecuencias aún más graves que las que estamos viviendo. Y los responsables serán ustedes. ¿Qué están esperando?”, emplazó la autoridad regional.

Una postura similar adoptaron los candidatos presidenciales que se enfrentarán en el balotaje del próximo 14 de diciembre, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

“ La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya . Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos", afirmó la abanderada oficialista en su cuenta de X.

Por su parte, el candidato republicano indicó: “En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que les diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”.

Kast agregó que a los inmigrantes en situación irregular “les quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia con lo que tienen, con lo bueno".

Como sea, el asunto requerirá coordinaciones entre los gobiernos de Chile y Perú. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció la conformación de “un comité binacional de cooperación migratoria” con Chile.

“Hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. La idea es resolver los problemas de cooperación entre ambos países”, complementó, luego de liderar una reunión con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los viceministros de Defensa e Interior y representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren aseguró: “Tenemos un diálogo permanente, pero debido a la situación actual,ambos países acordamos reunirnos este lunes (...)para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular,un problema que aqueja no sólo a Chile y a Perú, sino que a toda la región”.