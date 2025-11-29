BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Arremetida migratoria de Perú eleva tensión en la frontera norte y gobernador exige presencia de Boric

    El Presidente peruano, José Jerí, dijo que reforzará la zona con el envío de efectivos militares y señaló que “nuestras fronteras se respetan”. Esto provocó un aumento de migrantes irregulares en el lugar. Tanto Jara como Kast exigieron al gobierno solucionar el tema.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Crisis migratoria en la frontera de Chile Perú. Fotos Patricio Banda/Aton Chile Patricio_Banda

    Las alertas en la frontera norte del país están encendidas a propósito del anuncio del gobierno peruano de decretar estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile para frenar los ingresos irregulares de migrantes.

    “Nuestras fronteras se respetan”, advirtió el Presidente José Jerí en un mensaje en su cuenta de X, desde donde ha anunciado que este viernes se reuniría con el pleno de su gabinete para declarar el estado de emergencia y así “redoblar esfuerzos con las Fuerzas Armadas”.

    “Vamos a declarar en estado de emergencia la frontera con Chile para generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización y que podría amenazar la seguridad ciudadana de nuestro país”, añadió el mandatario peruano.

    Luego confirmó que este viernes, “antes de las 12 AM, estaría aprobado, publicado y vigente el estado de emergencia en Tacna para reforzar la seguridad en nuestras fronteras”. Como sostuvo, esa será la primera zona donde rija la medida.

    El anuncio -que ya se había adelantado durante la jornada del jueves 27 de noviembre- generó un efecto poco deseado en suelo chileno.

    Durante las primeras horas de este viernes un amplio grupo de extranjeros que permanecían en suelo chileno sin documentación se apuró en intentar dejar el territorio ante el endurecimiento de medidas, generando disturbios en las cercanías del complejo Chacalluta (Santa Rosa en el lado peruano), debido a que no lograron su cometido.

    Conforme algunos reportes, hubo intentos de cortar la carretera, aunque Carabineros no registra situaciones de ese tipo, sólo algunas interrupciones momentáneas que generaron aglomeraciones de vehículos. Al ser consultados por este medio, además, descartaron personas detenidas o personal policial lesionado.

    “Se ha producido una concentración de personas migrantes que desean abandonar el país y han tenido dificultades en su ingreso a Perú. Esas personas han quedado en el sector fronterizo chileno. Algunas de ellas han participado en la interrupción de tránsito en la zona. Carabineros ha comparecido al lugar con Control de Orden Público “, sostuvo al respecto el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

    En medio de la misma comparecencia, advirtió que en caso de que el diálogo con esas personas no llegue a buen puerto, se “va a producir el desalojo de esas personas para que no sigan interrumpiendo la ruta”. Aunque no fue necesario, dado que con el correr de las horas los sujetos dejaron el lugar.

    Explicaciones y exigencias

    Por el complejo fronterizo, de acuerdo con cifras de migraciones, transitan semanalmente 90 mil personas que cuentan con la documentación correspondiente, aunque desde hace más de un año que personal en la zona registra alta presencia de personas en situación migratoria irregular. Desde que Perú comenzó a requerir que venezolanos que deseaban ingresar tuvieran visa.

    Al no contar con dicho documento, era usual que se quedaran en la zona con miras a concretar el paso como fuera.

    Considerando que la situación se ha repetido por meses, el gobernador de Arica, Diego Paco, elevó el tono. Los hechos de esta jornada lo llevaron a exigir la presencia del Presidente Gabriel Boric.

    “Por Chile, Presidente Gabriel Boric, venga a la región. Se lo advertimos: no nos escucharon, ni usted ni tampoco sus ministros. El estado de negación en el que se encuentran traerá consecuencias aún más graves que las que estamos viviendo. Y los responsables serán ustedes. ¿Qué están esperando?”, emplazó la autoridad regional.

    Una postura similar adoptaron los candidatos presidenciales que se enfrentarán en el balotaje del próximo 14 de diciembre, Jeannette Jara y José Antonio Kast.

    La situación en la frontera con Perú tiene que resolverse de inmediato y el gobierno tiene que actuar ya. Necesitamos que exista una salida ordenada y segura de nuestro país. Este es un problema entre dos Estados y la única forma de impedir que siga escalando es con una coordinación urgente y efectiva entre ambos", afirmó la abanderada oficialista en su cuenta de X.

    Por su parte, el candidato republicano indicó: “En el norte, en Arica, hay una situación muy compleja en el tema fronterizo. Usted lo sabe. Si no se lo han informado, le pido que les diga a sus asesores que le informen la situación. Es tan grave que usted debería tomar hoy día un avión desde Punta Arenas hasta Arica y hacerse cargo personalmente de la situación”.

    Kast agregó que a los inmigrantes en situación irregular “les quedan 103 días para que ustedes salgan voluntariamente de nuestra patria. Si es que en algún momento quieren ingresar a Chile por la puerta, no pueden tener ninguna falta de irregularidad en nuestra nación. Si no salen voluntariamente, van a tener que salir posteriormente a que yo asuma la presidencia con lo que tienen, con lo bueno".

    Como sea, el asunto requerirá coordinaciones entre los gobiernos de Chile y Perú. De hecho, el ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció la conformación de “un comité binacional de cooperación migratoria” con Chile.

    “Hemos decidido conformar un comité binacional de cooperación migratoria. Ese comité debe estar inaugurando sus tareas el día lunes en la mañana. La idea es resolver los problemas de cooperación entre ambos países”, complementó, luego de liderar una reunión con miembros de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los viceministros de Defensa e Interior y representantes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

    Por su parte, el canciller Alberto van Klaveren aseguró: “Tenemos un diálogo permanente, pero debido a la situación actual,ambos países acordamos reunirnos este lunes (...)para buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular,un problema que aqueja no sólo a Chile y a Perú, sino que a toda la región”.

    Más sobre:AricaMigrantesPerúLT SábadoLa Tercera Sábado

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Sin celulares en salas de clases: los desafíos de la norma que está a punto de ser ley

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    3.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Riesgo de fuga de parlamentarios a otros partidos pone presión al Congreso para apurar reforma antidíscolos

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: ¿A qué hora empieza la transmisión del evento?

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    Comienza la venta general de entradas para el Festival de Viña 2026: revisa los precios

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema
    Chile

    El paso al frente de Chevesich en el año de la purga de la Suprema

    Voto nulo o blanco: el factor que inquieta de cara al balotaje

    Adoptar sin miedo a la discapacidad: las historias de Alan y Currito en la Teletón

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos
    Negocios

    Comunidad indígena arremete contra el gobierno y pide no incluir el sector “Piedras Rojas” en red de salares protegidos

    Grupo Bice reporta resultados al tercer trimestre tras fusión con Security

    Las proyecciones de Imacec de octubre tras la caída en la producción industrial y alza del comercio

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes
    Tendencias

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Cuáles son los 19 países afectados por la “suspensión de la migración del tercer mundo” anunciada por Trump

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”
    El Deportivo

    El impactante testimonio de uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense: “Soñé que sucedería”

    El milagro de Trinidad Espinal, la promisoria estrella chilena del esquí náutico

    Entrevista con Branco Ampuero: “Hoy disfruto de un buen presente, pero la palabra referente todavía me queda muy grande”

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Karina Pacheco, escritora peruana: “Lo de Sendero Luminoso es un tema muy presente, es una herida que no se ha sanado”

    “Es una lucha por la atención”: cómo HBO Max peleará la batalla del streaming en 2026

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra
    Mundo

    Kiev: una ciudad a oscuras que se adaptó a la guerra

    El golpe a la joya de la corona de la petrolera estatal de Venezuela

    Fernando Brancoli: “La derecha movilizada no ha abandonado a Jair Bolsonaro”

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida