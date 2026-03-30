Arzola por parlamentarios deudores del CAE: “Cualquier persona que no esté pagando y que pueda hacerlo, lo invitamos a que lo haga”

La ministra de Educación, María Paz Arzola, abordó esta mañana la polémica en torno a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE) tras los llamados del Presidente José Antonio Kast a que se pongan al día con el pago, advirtiendo a su vez que podrían impulsar desde el gobierno mecanismos de descuento.

En esta línea, y consultada acerca de los ocho parlamentarios que se encuentran también morosos con el CAE -siendo la diputada del Partido Republicano, Claudia Reyes, quien acumula más deuda, debiéndole más de $38 millones al Estado- la ministra indicó que desconocía casos particulares.

“Yo no tengo claridad efectivamente de quiénes se encuentran en esa situación ”, señaló. “Es importante que se aclare, porque acá la idea no es estar estigmatizando a gente que efectivamente ha cumplido con sus deudas”.

El crédito con Aval del Estado, sostuvo, hay individuos que sí lo pagan, “pero también hay personas que pudiendo pagar, no lo están haciendo. Y eso implica menos recursos para poder financiar otras necesidades en materia educacional, en la primera infancia. Pero también los mismos beneficios que hoy día se entregan en la educación superior”.

“Los recursos del Estado tienen que enfocarse en poder beneficiar a los estudiantes que lo requieren, en poder entregar los soportes a los establecimientos educativos”, sostuvo. “Y si es que hay deudas de personas que pudiendo pagar, no lo están haciendo, al final a quienes están dañando es a quienes hoy día van a ver en duda sus beneficios si es que no podemos regularizar o sostener la situación financiera”.

Junto con esto, la ministra reiteró que para aquellos que hoy cuentan con gratuidad, este beneficio se mantendrá,

“Estamos resguardando la entrega de sus beneficios, y por lo mismo, estamos tomando acciones que nos permitan a nosotros poder sostener también esos beneficios hacia el futuro. Y acá de nuevo, quiero pedir colaboración”, afirmó.