Así será la despedida del sargento de Carabineros Javier Figueroa en Puerto Varas

Durante este fin de semana se llevarán a cabo las actividades fúnebres por la muerte del sargento de Carabineros Javier Eduardo Figueroa Manquemilla, en la ciudad de Puerto Varas.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Seguridad, se espera que al mediodía el Servicio Médico Legal haga entrega del cuerpo. Luego, a las 18:00 horas, se llevará a cabo un responso fúnebre en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús ubicada en Puerto Varas.

Las ceremonias continuarán el sábado, con un nuevo responso a las 9:30 horas en el mismo templo. Posteriormente, a las 12:00 horas se efectuará un receso, para luego dar paso a la misa fúnebre a las 15:00 horas, también en la Iglesia Sagrado Corazón.

Tras la ceremonia religiosa, en un horario por confirmar, se llevará a cabo un pie de cueca a la salida del templo, y luego el cortejo se trasladará por calle Verbo Divino, bajando por San Francisco, donde se le rendirán honores al fallecido funcionario policial.

De esta forma, el cortejo se dirigirá hacia Puerto Montt, pasando por el sector de la gran bandera, hasta llegar al cementerio Parque La Esperanza, donde se realizará su sepultura.

Durante la mañana de este viernes, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert y el general director de Carabineros, Marcelo Araya, confirmaron que se trasladarán hasta la zona para participar del funeral.