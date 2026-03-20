Ministra Steinert y general Araya acompañarán a familia del fallecido sargento Figueroa en Puerto Varas

Un duro golpe sufrió la institución de Carabineros en las últimas horas, luego que se confirmara el deceso del sargento segundo, Javier Figueroa Manquemilla, quien permanecía internado tras recibir un balazo en su cabeza en medio de una fiscalización en Puerto Varas, en la Región de Los Lagos.

El general director Marcelo Araya, lamentó y condenó lo ocurrido. En un punto de prensa acompañado de la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, la máxima autoridad de Carabineros aseguró que Figueroa “es parte de nuestra familia institucional y es parte del país”.

“Es un carabinero que ya no está con su familia, es un carabinero que no está prestando servicio (…) él llevaba aproximadamente 10 años trabajando en la comuna de Puerto Varas. Una trayectoria ejemplar, brillante, muy querido y reconocido también por el trabajo que desarrollaba en la comunidad en beneficio de la ciudadanía”, sostuvo.

En ese sentido, el general aseguró que la forma en que rendirán “homenaje a este mártir institucional es trabajando. Y trabajando con mayor fuerza por nuestro país, por la seguridad, porque no se merece esto y nosotros como carabineros vamos a intensificar nuestra labor en todos los lugares del territorio nacional”.

Desde el gobierno, la ministra Steinert se sumó a las condolencias. “Hoy lamentamos la pérdida de un funcionario que murió en cumplimiento de su deber, protegiendo a nuestra ciudadanía, al país”.

Con ello afirmó: "Queremos ser claros, este delito no quedará impune. Están trabajando en forma coordinada Policía de Investigaciones (PDI) y Carabineros de Chile para que podamos tener una respuesta y llevar ante la justicia a los responsables de este brutal hecho".

“Condenamos con máxima firmeza este acto de violencia. No vamos a permitir que la delincuencia avance, ni quienes atacan a nuestras policías crean que puedan actuar sin consecuencia”, sostuvo.

La ministra anunció que viajará a Puerto Varas junto al general Araya. “ Vamos a viajar ambos para dar cuenta y acompañar a las familias frente a este hecho tan brutal, y obviamente, como querellantes vamos a pedir las penas máximas a los responsables”.

El general Araya aseguró que ya se comunicó con la familia del sargento. “Vamos a estar acompañando en los funerales. La institución en ese aspecto no deja de preocuparse de los suyos y en este momento nuestra preocupación va a ser acompañarlos y rendirle el homenaje que corresponde a un mártir institucional”.

“Estaremos acompañando a la familia en la ciudad de Puerto Varas y donde sea, donde se confirme que se realizarán los funerales”, sostuvo.