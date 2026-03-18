Asociación de Municipalidades condena amenazas contra alcalde de Peñalolén: “No nos van a amedrentar”

Una serie de mensajes en redes sociales con amenazas de muerte recibió el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha. La situación fue denunciada por el propio jefe comunal, quien además presentó una querella contra quienes resulten responsables.

Las amenazas habrían ocurrido tras un operativo que terminó con la demolición de dos domicilios vinculados a la venta de drogas en la comuna.

El caso del alcalde Concha no es el único en el país. Sin ir más lejos, el pasado mes de febrero, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes, reveló que varias bandas de narcotraficantes estarían ofreciendo $100 millones para quitarle la vida.

La nuevas amenazas a un jefe comunal alertaron a la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), cuyo presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, afirmó que estos amedrentamientos no detendrán sus labores.

En diálogo con radio Duna, Alessandri confirmó que se comunicó con el alcalde Concha para manifestarle “la disposición” de la ACHM en este proceso.

“ En lo personal, creo que cuando tocan a un alcalde nos tocan a todos. No nos van a amedrentar , todo lo contrario, con más fuerza, con más ímpetu, vamos a defender cada uno de los alcaldes a sus vecinos”, sostuvo.

Respecto a las acciones, Alessandri confirmó que tomarán “más decisiones con respecto a tener la seguridad de las comunas”.

Junto con ello, dijo saber “a lo que estamos enfrentados. Administramos realidades, hoy día Chile cruza por una crisis de inseguridad que lleva bastantes años, la más profunda de su historia, y nos están exigiendo nuestros vecinos de cada una de las localidades de las comunas, mayor seguridad”.

“Los municipios nos vimos, por la realidad que está viviendo el país, teniendo que tomar este sartén por el mango y enfrentar la situación que estamos viviendo hoy día”, indicó.

El presidente de la ACHM explicó que existen diferentes situaciones por las que los alcaldes han recibido amedrentamientos, que serían “según la región y según los delitos que se está combatiendo desde los municipios”, sostuvo.

En ese sentido, precisó que “hay alcaldes que están combatiendo el crimen organizado o el narcotráfico desde adentro de la municipalidad hacia afuera y otros alcaldes que están viviendo la situación como el alcalde de Peñalolén que está tomando medidas como combatir y proteger a sus vecinos desde la municipalidad con distintas medidas profundas y concretas”.

“El número exacto (de alcaldes que han recibido amenazas) a nivel nacional no se sabe, hay muchos que es entendible que no han hecho la denuncia, por ejemplo, alcaldes que están combatiendo el crimen organizado del robo de madera, que están ayudando a sus vecinos, que están ayudando a distintas personas también”, indicó.

Alessandri aseguró que existe una situación que se vive particularmente en el norte del país, que tiene que ver con el “narcotráfico que pasa de la cuarta región a la Región Metropolitana, que nos ha afectado en la quinta región, y así un número de situaciones que los mismos vecinos hoy día nos están dando los antecedentes y nosotros los municipios los estamos llevando al Ministerio Público”.

Con ello, aseguró que desde la asociación están “compartiendo con distintas instituciones para trabajar y crear esta fuerza de tarea que hemos pedido tantas veces”.