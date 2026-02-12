SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    “Cuando amenazan a un alcalde, nos atacan a todos”: asociación de municipalidades condena amenazas de muerte contra Javiera Reyes

    La alcaldesa de Lo Espejo aseguró que bandas de narcotraficantes ofrecieron $100 millones por su muerte, como respuesta a las acciones que ha tomado el municipio en contra del crimen organizado.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    S.Saez A./M.Lo Espejo.

    A través de un comunicado, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó “enérgicamente” las amenazas de muerte que recibió la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

    Según reveló la propia jefa comunal, “varias bandas de narcotraficantes” estarían ofreciendo $100 millones para quitarle la vida. “Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte”, señaló a La Segunda.

    En ese contexto, la ACHM expresó su “total solidaridad y respaldo institucional ante esta grave situación que atenta contra la seguridad de una autoridad local en ejercicio de sus funciones”.

    De acuerdo a la información transmitida por la alcaldesa, estas amenazas serían represalias por las acciones que ha tomado la Municipalidad de Lo Espejo en contra del crimen organizado.

    "Castillo narco" desarmado en Lo Espejo.

    “Cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos. Estas amenazas no son solo contra una persona: son un ataque directo al Estado en el territorio, a la institucionalidad democrática y a la posibilidad de gobernar con dignidad y seguridad”, señaló el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.​

    Desde la asociación aseguraron que la alcaldesa -que, por lo demás, está en la última etapa de gestación de su embarazo- cuenta con protección policial desde 2025, y que en enero pasado se presentó una denuncia al Ministerio Público “con antecedentes concretos proporcionados por vecinos de la comuna”, respecto a estas amenazas. ​​

    Asimismo, señalaron que “desde la ACHM se han activado protocolo de solidaridad institucional, se han puesto a disposición de la alcaldesa y está gestionando una reunión urgente con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para los próximos días con el propósito de solicitar el reforzamiento inmediato de las medidas de protección y la investigación expedita de estos hechos”.

    En ese sentido, ​Alessandri expresó que “no es aceptable que gobernar un territorio signifique arriesgar la vida. Los municipios de Chile seguiremos enfrentando con valentía y determinación al crimen organizado en nuestros territorios, con el respaldo del Estado y la protección que las autoridades locales merecen​”, aseveró.

    Más sobre:ACHMJaviera ReyesNarcoAmenzas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Futuro canciller Pérez Mackenna estudia realizar fideicomiso ciego, mientras Mas avanza en el de su patrimonio

    En cita en la OPE: Steinert aborda situación de Jouannet y derecha pide explicaciones al futuro subsecretario

    Todos contra todos: el mapa de las tensiones cruzadas entre los alcaldes oficialistas y opositores

    Lo más leído

    1.
    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    GORE RM suspende fiesta de aniversario Santiago Te Amo a menos de una semana de su realización

    2.
    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    Matías Toledo desafía a la ACHM de Gustavo Alessandri: solicitará a su concejo que Puente Alto se salga de la asociación

    3.
    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    Municipalidad de Concepción abre sumario y cierra muestra en que se exhibía retrato alegórico de Camila Polizzi

    4.
    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    El primer encontrón de Desbordes con SLEP Santiago Centro: acusa traspaso “matonesco” de infraestructura no educacional

    5.
    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Director nacional de Gendarmería remueve a dos funcionarios y suspende a otros dos tras liberación errónea de sujeto desde el Centro de Justicia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Brentford vs. Arsenal por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por el Sudamericano Femenino Sub 20

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 11 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025
    Chile

    Servel ordena la disolución de 13 partidos políticos tras elecciones de diputados 2025

    Mineduc valora impacto de escuelas de verano en Biobío tras incendios y detalla planes de contingencia para el inicio del año escolar

    Prendieron fuego en Torres del Paine: turistas rusos son multados y no podrán regresar a Chile durante tres años

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado
    Negocios

    Albemarle destaca perspectivas para el salar de Atacama, pese a la entrega de resultados que decepcionaron al mercado

    FNE inicia investigación por la adquisición de control de activos de Nissan por parte de Astara

    Ministro García por venta de activos Corfo: “No le está prestando dinero al gobierno, está retirando capital que le es propio”

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes
    Tendencias

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Qué se sabe de la presunta incursión de drones de un cartel de México en el espacio aéreo de EEUU

    Quién era James Van Der Beek, el actor que falleció a sus 48 años

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales
    El Deportivo

    Lucha contra cinco kilos de sobrepeso: el estricto régimen de la U para recuperar a Marcelo Morales

    Joaquín Niemann arranca con todo en el LIV Golf de Adelaida al instalarse en el top 5 de la competencia

    Histórico: chilenas se convierten en las primeras mujeres en llegar al campamento base del Everest en bicicleta

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad
    Tecnología

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Xiaomi pisa el acelerador en Chile con 10 nuevas tiendas y la llegada de sus autos eléctricos

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas
    Cultura y entretención

    “Un sueño febril de dolor y crueldad”: así es la sudorosa y radiante nueva versión de Cumbres Borrascosas

    El incombustible reinado de Stephen King: La Niebla regresa al cine de la mano de Mike Flanagan

    Ni una gota de sangre y cabezas de burro: el universo de las comedias de Shakespeare vuelve con traducción chilena

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?
    Mundo

    ¿Por qué Suiza está considerando limitar su población a 10 millones de habitantes?

    Cuba confirma la llegada de dos buques mexicanos con ayuda humanitaria en medio de crisis de desabastecimiento

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York
    Paula

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles

    Hablemos de amor: lo que mi primer amor me enseñó