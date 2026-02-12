“Cuando amenazan a un alcalde, nos atacan a todos”: asociación de municipalidades condena amenazas de muerte contra Javiera Reyes

A través de un comunicado, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) condenó “enérgicamente” las amenazas de muerte que recibió la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes.

Según reveló la propia jefa comunal, “varias bandas de narcotraficantes” estarían ofreciendo $100 millones para quitarle la vida. “Me transmitieron que le pusieron valor a mi muerte”, señaló a La Segunda.

En ese contexto, la ACHM expresó su “total solidaridad y respaldo institucional ante esta grave situación que atenta contra la seguridad de una autoridad local en ejercicio de sus funciones”.

De acuerdo a la información transmitida por la alcaldesa, estas amenazas serían represalias por las acciones que ha tomado la Municipalidad de Lo Espejo en contra del crimen organizado.

"Castillo narco" desarmado en Lo Espejo.

“Cuando amenazan a un alcalde o alcaldesa, nos atacan a todos. Estas amenazas no son solo contra una persona: son un ataque directo al Estado en el territorio, a la institucionalidad democrática y a la posibilidad de gobernar con dignidad y seguridad”, señaló el presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.​

Desde la asociación aseguraron que la alcaldesa -que, por lo demás, está en la última etapa de gestación de su embarazo- cuenta con protección policial desde 2025, y que en enero pasado se presentó una denuncia al Ministerio Público “con antecedentes concretos proporcionados por vecinos de la comuna”, respecto a estas amenazas. ​​

Asimismo, señalaron que “desde la ACHM se han activado protocolo de solidaridad institucional, se han puesto a disposición de la alcaldesa y está gestionando una reunión urgente con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, para los próximos días con el propósito de solicitar el reforzamiento inmediato de las medidas de protección y la investigación expedita de estos hechos”.

En ese sentido, ​Alessandri expresó que “no es aceptable que gobernar un territorio signifique arriesgar la vida. Los municipios de Chile seguiremos enfrentando con valentía y determinación al crimen organizado en nuestros territorios, con el respaldo del Estado y la protección que las autoridades locales merecen​”, aseveró.