Asumirá el 7 de agosto: Rolando Canahuate es nombrado fiscal regional de Ñuble

El jefe del Ministerio Público, Ángel Valencia, designó a Rolando Canahuate Ronda en el cargo de fiscal regional de Ñuble y asumirá sus funciones el 7 de agosto.

La designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Chillán, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, en conformidad con lo establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

La semana pasada, el 10 de junio, se realizó en el tribunal de alzada la audiencia en que una decena de aspirantes al cargo expuso sus propuestas de trabajo.

La terna propuesta por la Corte de Chillán al fiscal nacional, Ángel Valencia, estaba conformada también por Marco Flores, fiscal en la Fiscalía Metropolitana Oriente, que obtuvo tres votos; y Álvaro Hermosilla, fiscal jefe de Bulnes, que consiguió los mismos dos votos que el candidato seleccionado.

La carrera de Canahuate

El futuro persecutor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble es abogado de la Universidad de Concepción, con estudios de postgrado en derecho penal y una labor de 23 años primero en la Fiscalía Regional del Biobío, primero, y en la de Ñuble tras la creación de la nueva región.

Canahuate inició su carrera como ayudante del fiscal en la Fiscalía Local de Quirihue en 2003 y hasta 2004.

Posteriormente, entre 2005 y 2021 fue fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de San Carlos.

Después, hasta agosto del 2024, fue fiscal adjunto jefe, en la Fiscalía Local de Bulnes.

Desde septiembre de 2024 y hasta la fecha se desempeñaba como fiscal adjunto jefe del Sistema de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional de Ñuble.

En 49 días, iniciará sus labores como jefe de la entidad persecutora de la región por el período 2026-2034, reemplazando a la fiscal Nayalet Mansilla.