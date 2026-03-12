Atacan a pedradas automóvil de subsecretario de RR.EE. en Plaza Italia

Con una de sus ventanas destrozadas y daños en la carrocería resultó esta noche un automóvil que trasladaba al nuevo subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres, tras ser apedrado por encapuchados mientras pasaba por el sector de Plaza Italia, en el centro de Santiago.

La agresión se da en medio de otras similares registradas durante la jornada en el sector, en el marco de protestas luego de que el Presidente José Antonio Kast asumiera el mando y se trasladara al Palacio de La Moneda.

Según las informaciones preliminares, la autoridad afectada no habría resultado con lesiones de consideración durante el ataque al vehículo, en el cual se trasladaba con parte de su familia.

De acuerdo con T13, se desconoce si los agresores conocían que en el móvil se trasladaba un funcionario de la nueva administración, aunque en el vehículo atacado portaba una baliza, las que se acostumbra a instalar en los vehículos de las autoridades.