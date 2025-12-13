Autoridades inspeccionan locales de votación en la RM y anuncian gratuidad del Metro y refuerzo de transporte

A un día de la segunda vuelta presidencial, autoridades de la Región Metropolitana realizaron una inspección a recintos de votación para verificar el estado de las urnas y coordinar las medidas de seguridad y transporte que regirán durante la jornada electoral.

La actividad fue encabezada por el delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, junto al jefe de la Fuerza de la RM, general de División Alejandro Ciuffardi; el jefe de Zona Santiago Este de Carabineros, general Juan Pablo Díaz; y el seremi de Transportes, Rodrigo Valladares.

“Hemos estado trabajando hace varias semanas con todos los servicios públicos regionales y, por supuesto, con Carabineros y el Ejército, con el propósito de tener un proceso tranquilo y con todas las condiciones para que se desarrolle con normalidad”, señaló Durán.

El delegado detalló que en la región habrá 1.014 locales de votación, correspondientes a más de 800 recintos, con una cantidad de mesas similar a la registrada en la primera vuelta. En materia de transporte, informó que se coordinó un plan especial con la Seremi de Transportes. “ Habrá gratuidad en el Metro y un adelantamiento en su hora de funcionamiento, para que el flujo de personas sea expedito ”, indicó.

Asimismo, anunció el despliegue de 57 servicios de transporte en zonas rurales, con buses de acercamiento para facilitar el acceso de los electores a sus locales de votación. A ello se suma una coordinación con la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la Superintendencia de Servicios Sanitarios y el SAMU, con el fin de evitar eventuales afectaciones en los recintos durante la jornada.

En materia de seguridad, Ciuffardi explicó que “desde las 9 de la mañana del día de ayer, los locales de votación ya fueron controlados por las Fuerzas Armadas, lo cual se realizó con total normalidad”.

Asimismo, agregó que el despliegue continuará “con las Fuerzas Armadas en la seguridad interior de los locales, coordinados con las fuerzas de orden y seguridad para la seguridad exterior”.

Por su parte, Díaz señaló que “Carabineros tiene la misión de ser un facilitador de este proceso, a través de la seguridad exterior y también de todas las facilidades propias para la gente que viene a realizar este acto cívico”.