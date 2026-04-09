Avión de la Armada recibe símbolo de Rapa Nui en ceremonia con isleños

Hasta el aeropuerto de Rapa Nui llegaron la tarde de este jueves una delegación de la Armada, encabezada por el comandante en Jefe de la institución, el almirante Fernando Cabrera. El arribo de una aeronave de la marina a la isla se dio en el marco de una ceremonia simbólica por parte de los isleños.

En la instancia, que tenía por objetivo la instalación de un símbolo de la isla, estuvieron presenten las autoridades de la Armada, la alcaldesa de Rapa Nui, Elizabeth Arévalo, y los representantes del Consejo de Ancianos de la isla.

Durante la ceremonia realizada en el Aeropuerto Mataveri, se instaló el símbolo Manutara, la cual se autorizó para instalarlo en la aeronave. La entrega de esta insignia propia de la isla corresponde a la segunda autorización que entregaron los representantes del pueblo de Rapa Nui con la institución, lo que demuestra la vinculación de la institución con la comunidad.

Además de aquello, desde la Armada destacan este gesto como parte de la vinculación y despliegue de la institución en las zonas extremas del país e incluida la Polinesia y la Antártica.

A juicio del almirante Cabrera, “la razón de esta visita, junto al director de Armamento y con la Primera Zona Naval, es hacer una entrega simbólica de una maqueta de una ‘bata’ de Rapa Nui, una embarcación tradicional polinésica que refleja y recuerda la navegación ancestral”.

“Con este gesto buscamos restablecer y fortalecer los vínculos que tenemos como institución con Rapa Nui. Esto nos tiene tremendamente contentos y esperamos que sea muy bien recibido por el pueblo rapanui, porque lo hacemos de corazón y con la expectativa de seguir afianzando una relación que ya tiene muchos años”, concluyó.