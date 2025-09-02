Aviso meteorológico advierte de vientos entre 80 y 90 km/h en dos regiones de la zona norte del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC), emitió este lunes aviso meteorológico por la ocurrencia de fuertes vientos en las regiones de Antofagasta y Atacama.

Según lo pronosticado por la DMC las ráfagas de viento fueron calificadas con intensidad de normales a moderadas, e incluso, podrían ocasionar el desarrollo de tormentas de arena en la zona.

El detalle especificó que los fuertes vientos ocurrirán desde la madrugada de este martes hasta la noche del miércoles.

En la Región de Antofagasta, se verán afectadas la Cordillera de la Costa y Cordillera de los Andes, con vientos que oscilarán entre los 60 y 80 km/hr.

En tanto, en la Región de Atacama, el fenómeno afectará a la zona de la Cordillera de los Andes, con vientos que incluso alcanzarían los 90 km/h.

La institución señala que este tipo de comunicaciones se emiten cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos”.