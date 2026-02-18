SUSCRÍBETE
    Nacional

    Balance delictual: en 2025 aumentaron los delitos asociados a las drogas y disminuyeron los robos violentos

    El ministro Cordero adelantó que durante el año pasado disminuyeron también los homicidios en menores de edad. Eso sí, recalcó que el informe con cifras oficiales estará disponible en marzo.

    Paula Pareja
    En las dependencias del Ministerio de Seguridad, el titular de la cartera, Luis Cordero, junto a la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, dieron a conocer el balance de casos policiales registrados por Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI), correspondientes al período entre enero diciembre de 2025.

    Los datos evidencian una disminución general en los delitos, aunque hay incivilidades donde se presentan aumentos, como en los hechos vinculados a las drogas y el uso de armamento.

    En detalle, el balance evidencia que hubo una disminución en los delitos contra la vida o integridad de las personas. En este grupo se muestra una baja de -1,8% en comparación con el año 2024, pasando de una tasa de 1.263,9 a 1.240,8 cada 100 mil habitantes.

    Asimismo, los casos policiales disminuyen de 253.870 a 250.720. En ese sentido, las principales bajas se registran en los delitos de abusos sexuales (-7,4%), homicidios (-4,1%), lesiones leves (-2,4%), lesiones graves o gravísimas (-2,2%) y violaciones (-1,8%).

    Los delitos de robos violentos también disminuyeron en comparación a 2024. El año pasado se registraron -9,8% de casos, pasando de una tasa de 600,1 a 541,5 cada 100 mil habitantes.

    Desde el ministerio aseguraron que los casos policiales disminuyen de 120.548 a 109.419, y que las bajas “más importantes” se presentan en los delitos de robo violento de vehículo motorizado (- 22,2%) y robo con violencia o intimidación (-12,0%). En lo que respecta en específico al robo violento de vehículo motorizado se produjeron 2.293 casos menos durante el año.

    Por otra parte, los delitos de violencia intrafamiliar (VIF) disminuyeron -3,2% en comparación con 2024, pasando de una tasa de 704,2 a 681,9 cada 100 mil habitantes.

    En esa misma línea, se indicó que los casos policiales cayeron de 141.445 a 137.801. Las “bajas más importantes” en esta arista, tienen lugar en los casos de VIF con lesiones psicológicas (-5,0%) y VIF con lesiones físicas (-4,6%).

    Aumentan los delitos vinculados a las drogas y las armas

    El balance evidenció un aumento en los delitos que incluyen drogas. En detalle, se registraron 17,9% más delitos que en 2024, pasando de una tasa de 79,3 a 93,5 cada 100 mil habitantes.

    Asimismo, los casos policiales subieron de 15.932 a 18.890. Según explicaron desde el ministerio, “el aumento se explica por el crecimiento de las tasas de casos policiales cada 100 mil habitantes relacionadas al microtráfico de sustancias, que crece 21,6%, y otras infracciones a la Ley de Drogas, que sube 24,5%”.

    Además, en 2025 se registró un 2,4% más de delitos con armas en relación a 2024, pasando de una tasa de 144,7 a 148,2 cada 100 mil habitantes.

    Por otra parte, los casos policiales pasaron de 29.065 a 29.944. Pese a esta alza, se presentan disminuciones en las tasas de los delitos de porte o posesión de armas o explosivos (-1,6) y otras infracciones a la Ley de Armas (-4,5%).

    Homicidios a menores de edad

    En marzo el Ministerio de Seguridad presentará el balance de homicidios correspondiente al 2025. No obstante, el ministro Cordero adelantó que “en el caso de niños, niñas y adolescentes hay una reducción del 30%”.

    “He dicho y anticipado que los números preliminares que nosotros teníamos, que ya estamos terminando de confirmar, estamos hablando del año 2024 con un 5.4 homicidios cada 100 mil habitantes”, indicó.

    El ministro aseguró que el peak y, por tanto, el “año más complejo en Chile” en términos de homicidios fue en 2022. En ese sentido, aseguró que las cifras han ido a la baja y que se está trabajando para “sostener esa reducción de víctimas de homicidios consumados”.

    “Esta es una política del Estado de Chile, más que de un gobierno, y por eso, si bien hemos reducido estos datos, al igual como los que hemos presentado hoy día, en ámbitos como delitos, como robos violentos, el esfuerzo del Estado de Chile es seguir disminuyendo estas cifras”, sostuvo el ministro.

