BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares

    El informe estima que los funcionarios implicados recibieron $36.008 millones en remuneraciones durante los períodos de ausencia.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares

    La Dirección de Presupuestos (Dipres) publicó este jueves el sexto balance sobre los sumarios instruidos por el Ministerio de Hacienda frente al mal uso de licencias médicas en funcionarios públicos, tras revelarse viajes al extranjero y otras irregularidades entre 2023 y 2024.

    El informe forma parte de los compromisos adquiridos por la cartera luego de que la Contraloría General de la República (CGR) identificara situaciones de incumplimiento de reposo en el Informe Consolidado de Información Circularizada (CIC). Según el oficio, Hacienda instruyó a las instituciones del Gobierno Central iniciar procesos disciplinarios contra los funcionarios involucrados en estas situaciones, incluyendo rechazos de licencias cuando corresponda.

    Hasta el 15 de octubre, las instituciones reportaron 28.028 funcionarios del nivel Central involucrados en casos de mal uso de licencias, levemente superiores a los 27.778 reportados en el balance anterior. La variación se explica principalmente por nuevos casos de salidas del país de funcionarios con presencia regional. Del total, 23.140 siguen en sus servicios y 4.888 ya no se desempeñan en ellos, aunque 2.670 de estos últimos aún son objeto de sumarios administrativos.

    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares

    En total, 25.810 personas del Estado tienen casos que requieren sumario: 35% por salidas del país, 1% por atención de partos, 5% por emisores investigados penalmente, 6% por salidas en Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, 23% por asistencia a casinos y 30% por salidas del país en servicios regionales. Del total de sumarios asociados, 22.954 han sido instruidos, 20.794 continúan en curso y 2.160 cuentan con alguna resolución, de los cuales 562 ya están cerrados con resolución ejecutoriada. La duración promedio de las licencias involucradas es de 21,9 días.

    El informe estima que los funcionarios implicados recibieron $36.008 millones en remuneraciones durante los períodos de ausencia.

    Con este balance, Hacienda y Dipres buscan transparentar los procesos disciplinarios, asegurar el cumplimiento del debido proceso y resguardar la correcta administración de los recursos públicos frente al mal uso de licencias médicas.

    Balance Dipres: Más de 28 mil funcionarios involucrados en sumarios por licencias médicas irregulares Sebastian Beltran Gaete/AgenciaUno
    Más sobre:DipresLicencias MédicasInformeContraloríaInvestigaciónServicio Público

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía del Tamarugal logra prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual en La Tirana

    Aerolíneas reportan impacto mínimo en Chile por actualización obligatoria a aviones Airbus A320

    Combaten incendio forestal en Melipilla que afecta al menos 15 hectáreas

    “Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio

    Visita de autoridades a frontera con Perú: Gobierno descarta cambio en flujos de migrantes en el norte

    A los 88 años fallece destacado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard

    Lo más leído

    1.
    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    Teletón 2025: revisa los horarios y la programación de artistas invitados

    2.
    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    Antonia Larraín, una de las delatoras del caso Torrealba, acuerda con el CDE vender su casa para pagar indemnizaciones y multas

    3.
    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    Donaciones de Boric a la “Lucatón”, premio a Valentín Trujillo y millonario aporte de familia Luksic marcan inicio de Teletón 2025

    4.
    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    Don Francisco da inicio a la Teletón con llamado al próximo gobierno y poniendo en duda su participación en la cruzada de 2026

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    Bailarín y artista talentoso: así es la historia de Alan, el niño de 12 años embajador de la Teletón 2025

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    “Una falta total de respeto”: 31 Minutos responde a candidato de Colombia que usó los personajes en su campaña

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré

    Servicios

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    “Probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos”: DMC emite aviso meteorológico para cuatro regiones por nubes convectivas

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportes La Serena vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. Flamengo por la final de la Copa Libertadores

    Fiscalía del Tamarugal logra prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual en La Tirana
    Chile

    Fiscalía del Tamarugal logra prisión preventiva para sacerdote acusado de abuso sexual en La Tirana

    Aerolíneas reportan impacto mínimo en Chile por actualización obligatoria a aviones Airbus A320

    Combaten incendio forestal en Melipilla que afecta al menos 15 hectáreas

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político
    Negocios

    Credibilidad como activo estratégico: aprendizajes empresariales para un nuevo ciclo político

    Solange Berstein: “Puede haber opiniones distintas, pero el consejo de la CMF funciona bien”

    Rodrigo Oyarzo, Banco BTG Pactual: “Estamos en la mitad de una fusión de dos bancos medianos, proceso que va a brindar una oportunidad”

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas
    Tendencias

    Cómo revisar el celular constantemente puede afectar a tu atención y memoria, según especialistas

    ¿Fin al misterio? Un estudio revela la naturaleza del 3I/ATLAS, el extraño objeto interestelar descubierto en Chile

    Así se crean los jingles de la Teletón: el método de Don Francisco que sorprendió en redes

    Manuel Pellegrini calienta el derbi entre el Betis y el Sevilla de Alexis Sánchez: “Siempre hay un ambiente hostil”
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini calienta el derbi entre el Betis y el Sevilla de Alexis Sánchez: “Siempre hay un ambiente hostil”

    Daniel Garnero adelanta la posición de la UC por la suspensión de Zampedri: “No me pareció para nada; yo estaba al lado”

    Polémico arbitraje de Cristian Galaz: la UC apelará amarilla de Zampedri ante Huachipato que lo deja fuera con La Calera

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 29 y 30 de noviembre

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    “Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio
    Cultura y entretención

    “Un gran amante de esta obra”: Teletón rindió homenaje a su fotógrafo Eduardo Cruz-Coke, víctima de homicidio

    A los 88 años fallece destacado dramaturgo y guionista británico Tom Stoppard

    Reseña de libros: de Víctor Jara a Roberto Saviano

    Macron recibirá a Zelenski en París el próximo lunes: conversarán respecto al plan de paz
    Mundo

    Macron recibirá a Zelenski en París el próximo lunes: conversarán respecto al plan de paz

    Unicef alerta que cerca de 9.300 niños en Gaza corren riesgo de muerte ante la llegada del invierno palestino

    ONU insta a Israel a investigar las denuncias sobre torturas en Gaza

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón
    Paula

    27 historias de amor: la voz íntima de las cuidadoras de Teletón

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile