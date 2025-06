Baradit tras asumir como director del Parque Cultural de Valparaíso: “Debe ser el faro cultural de esta ciudad en términos amplios”

El Parque Cultural de Valparaíso ha pasado por una serie de reestructuraciones y polémicas durante los últimos meses. A la salida en mayo de este año de Gianina Figueroa, acusando abandono institucional y la nula disponibilidad política para su mantención, asumió Vladímir Morales, quien solamente duró un día tras las críticas por su condena por fraude al fisco en 2010.

Por otro lado, en febrero de este año, diversos artistas acusaron una serie de despidos injustificados, maltrato laboral y ausencias en el directorio.

Además, en febrero de este año, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) le embargó más de 160 millones de pesos por una demanda por observaciones administrativas a rendiciones del Convenio de Transferencia con la Subsecretaría de las Culturas y las Artes.

En aquella precaria situación, el recinto ha comenzado a conformar un nuevo directorio con el objeto de solucionar estos problemas. Así, el delegado presidencial de Valparaíso, Yanino Riquelme (PC), invitó al escritor Jorge Baradit para formar parte del directorio, cargo que aceptó el pasado 16 de junio.

“Me informó la situación del parque y me invitó a ser parte de la solución”, detalla en esta entrevista con La Tercera, en la que además aborda su participación en el comando de Jeannette Jara y el desarrollo de las primarias oficialistas.

¿Cómo ve la situación actual del Parque Cultural de Valparaíso?

Es una situación financiera complicada, sus trabajadores están estresados y hay situaciones administrativas que corregir a la brevedad.

¿Cómo se iniciaron las conversaciones para formar parte del directorio del Parque Cultural de Valparaíso?

Tuve varias conversaciones con el delegado regional, me informó la situación del parque y me invitó a ser parte de la solución.

¿Ha podido conversar con los demás miembros del directorio? ¿Con el presidente Abel Gallardo?

Ya tuvimos una muy buena primera reunión de directorio el miércoles 18 de junio.

¿Qué relación tiene con el delegado presidencial de Valparaíso Yanino Riquelme?

Ninguna, mi café con él fue la primera vez que nos encontramos.

Usted mencionó que su cargo es sin sueldo, ¿cuánto tiempo planea cooperar con el Parque Cultural de Valparaíso?

Hasta que sienta que cumplí con mi ciclo o hasta cuando las autoridades lo decidan.

¿Qué soluciones en el corto plazo son necesarias para comenzar a encarrilar el funcionamiento del Parque Cultural de Valparaíso?

Lo inmediato es ordenar administrativamente las rendiciones para acceder a la segunda cuota del convenio estatal, cuestión que el personal del Parque está tramitando; regularizar nuestra relación con el CDE para liberar el embargo, situación que también está en vías de solucionarse; encontrar al director ejecutivo apropiado para esta etapa donde la estabilización financiera es la prioridad; concordar en un plan de gestión para generar flujo de caja más allá del convenio con el estado y por último, encontrar una visión para el Parque Cultural tras la cual nos alineemos todos. Esto es fundamental para concentrar las energías y orientarlas de manera eficiente.

¿Cuál es su visión al largo plazo del lugar?

La visión es una labor que definirá el directorio en su conjunto, pero para mi el Parque cultural de Valparaíso debe ser el faro cultural de esta ciudad en términos amplios, desde el arte, la memoria, la historia y el encuentro de la sociedad porteña. Un relato que encuentre un padrino histórico, una cronología y un destino abierto al mundo. Una mezcla de GAM, Museo de la Memoria y calle porteña, costera, marina, viajera, mundial.

¿Qué opinión tiene de la polémica ocurrida en febrero con la desvinculación de gestores culturales y las críticas por la exposición de arte de Mon Laferte?

No tengo todos los antecedentes sobre lo primero que me comentas, sería irresponsable de mi parte pronunciarme, pero entiendo que está en proceso judicial. Sobre lo segundo, creo que quedó más o menos claro: el Parque debe respetar a los artistas porteños que dieron origen al lugar y también abrirse a grandes muestras que traen público y prestigio internacional.

El diputado Andrés Celis señaló que su designación se debió a “amiguismo”, ¿qué criterios se establecieron para su llegada al directorio y cómo responde a esta crítica?

Tengo más de 20 años de trabajo en el mundo de la cultura y la gestión. He abierto podcasts, participado en teatro, cine y televisión. Tengo una historia conocida en el mundo editorial y soy porteño. Además, el cargo es ad honorem, no tengo sueldo, solo las ganas de colaborar con mi ciudad y su cultura.

Primarias presidenciales y labor en el comando de Jeannette Jara

Por otro lado, hace algunas semanas se unió al comando de Jeannette Jara (PC), ¿cómo ha visto el desarrollo de las primarias oficialistas?

Las primarias han tenido dos etapas muy marcadas. Una primera, corta, donde no todos parecían muy convencidos de la competitividad de Jeannette y una segunda donde el carisma de la candidata, sus propuestas y la cercanía con la gente hizo explotar su candidatura hasta donde está hoy: mano a mano con quien era la principal carta del oficialismo. Le entrego toda la responsabilidad de esto a Jeannette, es una candidata con una cercanía, una frescura y un despliegue territorial descomunal, ¡parece estar en todos lados! Y en todos lados es recibida como una igual. La gente ya no cree en las elites de ningún tipo y encontrarse con una candidata que se parece en historia y carisma a la enorme mayoría de los chilenos rompe cualquier barrera

¿Cómo se gestó su llegada al comando?

Jeannette me llamó y le dije que sí de inmediato.

¿Ha resultado un problema durante la campaña el ‘anticomunismo’ de distintos sectores de la sociedad?

La verdad es que no. Ha habido más preocupación en los analistas que en la gente común, que ve en ella a una mujer que no tiene que prometer ser dialogante o eficiente, porque ya todos la vimos trabajar calmada y transversalmente para conseguir objetivos en favor directo de las personas. Los chilenos ya no creen en el cuco anticomunista. A lo largo de nuestra historia el PC ha participado democráticamente en los gobiernos más progresistas de nuestro país, como el de Pedro Aguirre Cerda, el de Allende, Bachelet o el actual, con el más alto compromiso con la democracia y la República.

Usted se unió al comando para cooperar en la labor cultural de Jeanette Jara, ¿cuáles serían los principales elementos de esto?

Jeannette me invitó al comando sin una labor específica, yo supuse que sería en cultura, pero más bien hemos conversado y he participado en actividades desde la V región, que es donde resido.

¿Qué opina de los dichos por parte del senador Quintana respecto a que una victoria de Jara en la primaria sería un triunfo para José Antonio Kast?

Todos son libres de tener opiniones. Al final, será la gente la que decida quién encarna mejor los anhelos de nuestro sector: la fórmula de la concertación, la del Frente Amplio; o la de una propuesta nueva encarnada en Jeannette, su calma, su diálogo y eficiencia.

¿Qué esperan para esta última semana de campaña?

Que nadie pierda los nervios. Finalmente Jeannette, Gonzalo o Carolina son figuras que representarán a una coalición de centroizquierda amplia. Tenemos que seguir demostrándole a la gente que en nuestra vereda hay unidad, gobernabilidad y estabilidad incluso para el mundo empresarial, versus la bolsa de gatos que tenemos enfrente.