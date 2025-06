“No quisiera pasar por una nueva era de polarización”: Insulza por eventual triunfo de extremos políticos en presidenciales

El senador socialista José Miguel Insulza abordó este domingo el avance de la campaña de las primarias en el oficialismo, a menos de una semana de la elección el próximo domingo 29 de junio.

En una entrevista en Mesa Central de Canal 13, enfatizó que espera la victoria de Carolina Tohá “porque la gente empieza a entender que es la única que le podría ganar a cualquiera de los dos candidatos de la derecha“.

En ese sentido, abordó la discusión que se generó esta semana respecto al anticomunismo contra la candidata Jeannette Jara (PC), explicando que aunque mantiene “un gran aprecio” al partido finalmente este “tendría un techo”.

“El Partido Comunista ha sido tildado de distintas maneras, de lo que se quiera. Pero no es fácil pensar que un candidato del PC haya ganado una elección presidencial en Chile hoy”, explicó.

Posteriormente, enfatizó que nunca votaría por un candidato de derecha. Sin embargo, mostró también sus dudas de apoyar a Jara si triunfa en la primera vuelta, al igual que al candidato del Frente Amplio, el diputado Gonzalo Winter.

“La verdad es que no sería fácil porque yo creo que... Mire, esto vale para los dos lados, para los dos lados. Yo creo que la victoria de uno de los sectores de extrema izquierda o extrema derecha pone al país en dificultades importantes que hemos superado bien durante el gobierno de Boric”, señaló el senador.

“Mi especialidad es exactamente la política exterior. No olvidemos que cuando Boric fue elegido, no había TPP, habíamos fracasado en organizar dos encuentros internacionales, no habíamos firmado un tratado sobre medio ambiente, no habíamos firmado un gran acuerdo sobre inmigración, y bueno, todas esas cosas se hicieron (...) Y hoy día todo eso nos parece terrible. Entonces yo no quisiera pasar por una nueva era de polarización, no quisiera pasar por eso”, agregó respecto a la elección de algún candidato de los extremos políticos en las presidenciales.

Posición de Boric tras ataques de EE.UU. a Irán

La noche del sábado, el Presidente de la República, Gabriel Boric, condenó el ataque realizado por el gobierno estadounidense a tres instalaciones nucleares de Irán: Fordo, Isfahán y Natanz.

En su cuenta de X, el Mandatario señaló: “Atacar centrales nucleares está prohibido por el derecho internacional. Chile condena este ataque de EEUU”. Además de lo anterior, aseguró que "Tener poder no autoriza a utilizarlo vulnerando las reglas que como humanidad nos hemos dado. Aunque seas Estados Unidos. Exigimos y necesitamos paz".

En ese contexto, Insulza, quien fuera canciller de Chile durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle, señaló que la respuesta de Boric fue adecuada a la situación.

“El presidente ha dicho algo que es muy cierto. Realmente lo que él ha dicho es que este es un ataque que no está de acuerdo con ninguna ley internacional. Dicho sea de paso, tampoco está de acuerdo con ninguna ley norteamericana, que tiene una constitución y algo que se llama la ley de ingresos en la guerra, la guerra de actividades militares, que exige el acuerdo del Senado”, explicó el senador.