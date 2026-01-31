SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Basura y parlantes: las 5 incivilidades más frecuentes en las playas

    Este verano hay 144 playas aptas para el baño, espacios de relajo y descanso donde también se pone a prueba la convivencia entre los visitantes.

    Por 
    Sofia Alvarez

    Con temperaturas cercanas a los 30° y en plena temporada estival, los balnearios del país son frecuentados por todo tipo de bañistas. Los problemas de convivencia surgen por ciertos hábitos que no son universalmente aceptados y provocan denuncias y reclamos. Los parlantes con música fuerte y los residuos que quedan sobre la arena son solo algunos ejemplos.

    Ruidos molestos

    La incomodidad por música en la playa es de las denuncias más comunes en los balnearios durante el verano. Así lo demuestra un estudio del 2025 de GPS ciudadano, de la consultora Datavoz, que sitúa en un 84% el porcentaje de personas que la consideran inaceptable. De acuerdo con el Ministerio del Medio Ambiente, “el control y fiscalización del ruido ambiental en Chile son atribución de varias instituciones, dependiendo de la fuente de ruido”. En esta misma línea, señalan que “estas actividades deben estar reguladas por ordenanzas municipales u otros instrumentos regulatorios o exigencias que establezcan las autoridades locales”.

    En esa dirección, la ordenanza de borde costero de Zapallar para playas o zonas de baño prohíbe el uso de parlantes en el litoral, “en función del descanso del turista y del visitante”. En esa comuna, las infracciones leves ante esta regla son sancionadas con multas entre 1 UTM hasta 3 UTM. Lo mismo ocurre en las playas de Antofagasta, donde la multa por infringir el reglamento ronda desde 2 a 3 UTM.

    Situaciones con animales domésticos

    No existe una ley que prohíba el ingreso de mascotas a las playas, por lo que depende de ordenanzas municipales que restringen su acceso o establecen medidas de control determinadas. Así como ha crecido la tenencia de mascotas, también aumentaron los reclamos contra los tutores que no se hacen cargo de ellos cuando van al borde costero. De hecho, en Coquimbo ya van seis reclamos al teléfono de la Dirección de Seguridad Pública de la comuna.

    Lo mismo ocurre más al norte. “Hemos registrado varios eventos que incumplen las ordenanzas municipales, que el parlante o que los perros. De hecho, hemos tenido varios problemas este verano con personas que llevan sus perros, pero sin bozal, o los sueltan y han terminado mordiendo a otros bañistas”, señala el director de seguridad de la Municipalidad de Iquique Gonzalo Prieto.

    Las autoridades advierten que el ingreso de perros a la playa puede ser perjudicial para las especies que residen en el borde costero. “La gente tiene mascotas que también quizás hacen un poco de perjuicios a las aves y fauna que están en el lugar: las molestan, sueltan a los perros y atacan a las aves”, explica Belén Ponce, encargada de Medio Ambiente de la Municipalidad de Concón.

    Por lo mismo, desde la Municipalidad de Zapallar afirman que por la ordenanza, los animales domésticos están prohibidos en la playa entre diciembre y marzo. “A pesar de que hay algunos que sí cumplen las reglas, hay otros que no las cumplen”, aseguran desde la comuna. Las infracciones leves ante esta regla son sancionadas con multas hasta los 200 mil pesos y las graves bordean los 350 mil. Gustavo Alessandri, alcalde de la comuna, afirma que durante enero llegaron a un total de 1.435 fiscalizaciones por tenencia responsable de animales.

    Además, detalla que durante el resto del año existen horarios establecidos para pasear a los perros en el borde costero.

    Residuos en la arena

    Otro hábito visible en las playas es la basura que queda en la arena. “Tres cuartos, o sea, un 75% aproximado de la basura que había en las playas chilenas que se encontró en limpieza, eran plásticos de un solo uso, generalmente ligados a la venta de comida”, explica el director de las campañas de contaminación marina de Oceana en Chile, Cristóbal Correa.

    El abogado en derecho ambiental señala que este es un problema multifactorial, relacionado en parte a basureros sobrecargados en épocas estivales. Esto no solo tiene repercusiones en el medioambiente, “sino que es una preocupación de todas las comunas que son costeras, el impacto en el turismo que esto tiene, o sea, a nadie le gusta una playa que esté sucia”, señala Correa.

    Alcohol y cigarros

    “Otra de las incivilidades que más se nos repite en el verano es el consumo de alcohol y fumar en la playa”, agrega el alcalde subrogante de Coquimbo, David Díaz. Durante el pasado periodo estival, la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (Directemar) registró 522 citaciones por infracción a la Ley de Alcoholes en balnearios, además de 31 casos de desacato a la Ley 21.413, que prohíbe fumar y arrojar colillas en playas.

    El consumo de alcohol está prohibido en la vía pública y fumar no se permite en las playas, ríos y lagos. Sin embargo, son situaciones que ocurren, lo que se evidenció con los 500 litros de alcohol puestos a la venta de forma ilegal y posteriormente decomisados en el borde costero de Viña del Mar.

    “Siempre hay alguien que tiene parlante o fuma, también el consumo de bebidas alcohólicas principalmente por turistas que no conocen la legislación chilena”, afirma el director de seguridad de Iquique.

    Entre las fiscalizaciones más relevantes realizadas en las playas de Zapallar para hacer cumplir la ordenanza, el alcalde Alessandri destaca los “1.259 controles por uso de cooler en zonas prohibidas, en su mayoría asociados al consumo de alcohol en las playas”.

    Fogatas

    En la temporada estival una de las preocupaciones principales de las autoridades son las fogatas descontroladas que aumentan el riesgo de incendios cuando existen altas temperaturas.

    Además del riesgo de desatar un siniestro, el perjuicio de realizar fogatas en las playas también recae en la naturaleza, porque para elaborarlas se extraen piedras de roqueríos con nidificación. “Entonces, las personas sin conocer de esto, sacan las piedras creyendo que son simples rocas y no saben que eso es una zona de resguardo de muchos animalitos: prenden su fuego, ponen su parrilla y satisfacen su necesidad de comer carne, pero no dimensionan el daño que le están haciendo al ecosistema”, explica el alcalde subrogante de Coquimbo, que en lo que va de la temporada ha recibido varias denuncias por encendido de fogatas sin autorización

    Más sobre:PlayaDenunciasHábitos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    Lo más leído

    1.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    2.
    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    Ministerio de Salud advierte de nuevo lote de fórmula infantil afectado por toxina

    3.
    ProCultura: detienen a Alberto Larraín tras orden de tribunal por arista ligada al GORE RM

    ProCultura: detienen a Alberto Larraín tras orden de tribunal por arista ligada al GORE RM

    4.
    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    Nuevo encontrón entre los gobiernos de Boric y Kast: Montes y Rojas responden críticas de Poduje sobre reconstrucción

    5.
    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    Los artistas que se presentan este viernes en el Festival de Las Condes 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver la final de Alcaraz vs. Djokovic por el Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    A qué hora y dónde ver a Sabalenka vs. Rybakina por la final femenina del Australian Open 2026

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia
    Chile

    El combate de los incendios forestales en Chile: una profesionalización forzada por la tragedia

    Fernanda Cavada, coordinadora 8M: “Hubo una instrumentalización del feminismo en el gobierno de Boric”

    Basura y parlantes: las 5 incivilidades más frecuentes en las playas

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara
    Negocios

    La reconfiguración de las comisiones de Hacienda del Senado y la Cámara

    Sonda apuesta por proyectos de alto valor y reestructuración en Brasil pese a caída en resultados de 2025

    Ganancias de Agrosuper se disparan en medio del aumento de ingresos por sus segmentos de carnes y acuícola

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas
    Tendencias

    A qué hora comienzan la lluvia y tormentas eléctricas hoy: revisa las comunas de Santiago afectadas

    Quién era Catherine O’Hara, la madre de Kevin en Mi Pobre Angelito que falleció a sus 71 años

    ¿Eres mujer y te duele todo el cuerpo? Podría ser efecto de la menopausia

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams
    El Deportivo

    Novak Djokovic va por el título en el Abierto de Australia y un récord de longevidad en Grand Slams

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    La ANFP exige que el Registro Nacional de Hinchas se transforme en ley tras los actos vandálicos de la barra de la U

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose
    Cultura y entretención

    Prohibido bailar: Chile es el pueblo de Footloose

    Sam Raimi: “Ser repetitivo y hacer secuelas funciona para cierto tipo de películas, pero no para el terror”

    Reseñas de discos/singles: el sonido de cantina del Macha, la nueva era de Laia y el eclectismo de Shintaro Sakamoto

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin
    Mundo

    La saga del historiador ruso que desafía a Putin

    María Corina Machado atribuye el anuncio de la ley de amnistía en Venezuela a la presión de EE.UU.

    Gobierno de EE.UU. aprueba nuevas ventas de armas a Israel por US$ 6.670 millones

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Ensalada de quínoa y duraznos