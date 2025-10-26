Controlan incendio registrado en cité de Barrio Yungay, en el centro de Santiago

Un voraz incendio en un cité se desarrolló en la tarde de este sábado en la intersección de calles García Reyes con Catedral, en pleno Barrio Yungay de Santiago.

El Cuerpo de Bomberos de Santiago ha desplegó un total de 19 compañías para combatir la emergencia. Al comando de estas unidades se encuentra el comandante Giorgio Trombén.

Tromben informó que “la situación ya está controlada. Son cuatro casas las damnificadas. Estas funcionaban como sub arrendada. Por lo tanto, hay 34 personas damnificadas ”.

“No tenemos civiles reportados lesionados. Ahora, estamos viendo de que puede haber un civil lesionado que fue despachado antes a un recinto asistencial previo a la llegada nuestra”, explicó.

Sobre las causas del incendio sumó que “los datos preliminares que tenemos es que hubo una explosión, una fuerte explosión.Aparentemente producido por un gas, por un cilindro de gas".

También se desplegaron tres máquinas adicionales para apoyar en el abastecimiento de agua para los funcionarios de bomberos.

Por otro lado, desde el Ministerio de Transporte informaron a través de X que se mantiene restricción del tránsito de vehículos en García Reyes con Catedral mientras se combate la emergencia.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 16 compañías ante 3ª Alarma de #Incendio que afecta propiedad de dos pisos, en García Reyes y Catedral, en la comuna de #Santiago.@Comandantecbs@Super_CBS_Chile @Muni_Stgo pic.twitter.com/PpDrYg7zfm — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) October 26, 2025

NOTICIA EN DESARROLLO...