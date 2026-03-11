Boric confirma que le entregó una carta al Presidente Kast durante ceremonia de cambio de mando
El exmandatario, no obstante, evitó ahondar en el contenido de la misiva.
El expresidente Gabriel Boric confirmó que, durante la ceremonia de traspaso de mando, le entregó una carta al ahora Presidente José Antonio Kast.
Tras abandonar el Congreso Nacional en un vehículo, Boric se detuvo en una bencinera de Valparaíso y allí conversó brevemente con Chilevisión.
En la primera parte del diálogo, elogió el libro El Virus de alturas de la exdiputada humanista Laura Rodríguez. “Habla de los riesgos de que cuando uno entra en la política institucional se olvida de dónde viene. Yo vengo de los movimientos sociales, no me olvido de eso, así que hay que mantener también siempre humildad y estar siempre dispuesto a aprender”, dijo.
En un ánimo más distendido y despojado de la chaqueta que vistió durante la ceremonia, confirmó que seguirá asistiendo al estadio y momentos antes de echar a andar su vehículo, confirmó que le entregó una carta a Kast, cuyo contenido evitó revelar.
