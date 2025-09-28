Buscan a adulto mayor de 84 años desaparecido en Parral tras caer al río Cato

Un adulto mayor permanece extraviado desde la mañana de este domingo, luego de haber caído a las aguas de un río en Parral, Región del Maule.

De acuerdo con información preliminar de Carabineros, el hombre de 84 años se encontraba cabalgando junto a cuatro personas más en las cercanías del río Cato a eso de las 11.20 horas de esta jornada.

Sin embargo, cuando intentaron cruzar el río, el adulto mayor cayó al río junto a su caballo y ambos fueron arrastrados por la corriente.

Con posterioridad, las otras cuatro personas encontraron el caballo 50 metros más adelante, pero no al jinete.

El fiscal de turno instruyó que el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se encargue de las primeras pesquisas.