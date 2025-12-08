VOTA INFORMADO por $1100
    Nacional

    Cadem: baja el rechazo a la migración en medio de tensión fronteriza con Perú

    En su medición de la primera semana de diciembre, el sondeo de opinión registró descensos significativos en las posturas más duras sobre migración, así como un repunte en la aprobación del Presidente Boric y en las expectativas económicas.

    Por 
    Roberto Martínez
    Cristian Vivero Boornes

    La última encuesta Plaza Pública que realiza Cadem, correspondiente a la primera semana de diciembre, reveló un giro en las percepciones ciudadanas sobre migración, donde varias posturas históricamente más restrictivas mostraron una baja considerable.

    Según el sondeo, el porcentaje de personas que cree que Chile debería aplicar “más restricciones migratorias” bajó a un 82%, una caída de cinco puntos en un año (87%).

    En la misma línea, la opción de quienes consideran que la llegada de inmigrantes es “mala para el país” descendió a 69%, ocho puntos menos que en diciembre pasado.

    También disminuyó de forma importante el respaldo a medidas de control fronterizo. El acuerdo con exigir visa para ingresar al país cayó de 95% a 87%, mientras que el apoyo al cierre total de fronteras -una postura que llegó a ser mayoritaria- cayó de 67% a 57%, desde abril de 2024.

    Un cambio particularmente relevante se observó respecto al tratamiento penal de extranjeros que delinquen en los últimos 20 meses.

    La opción de expulsarlos inmediatamente bajó de 56% a 45%, mientras que aumentó de 40% a 50% quienes creen que deben cumplir primero la condena en Chile y luego ser expulsados.

    Pese a estas variaciones, un 72% cree que existe una crisis migratoria en el norte, porcentaje del cual un 89% se identifica con la derecha.

    Tensión en la frontera

    Los resultados de Cadem se publican en medio de un controversial escenario en la frontera norte del país. La semana pasada, Perú desplegó militares y decretó estado de emergencia en la frontera con Chile para frenar ingresos irregulares por Tacna.

    El anuncio provocó una reacción inmediata en Arica, debido a que grupos de extranjeros sin documentos intentaron salir del país apresuradamente, generando incidentes en las cercanías del complejo fronterizo de Chacalluta.

    Tras una reunión de coordinación en Arica -encabezada por el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, y autoridades regionales- el gobierno cifró en 14 las personas que aún permanecen en la zona fronteriza, aunque otras fuentes hablan de hasta 16.

    A esto se sumó la primera sesión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, en la que los cancilleres Alberto van Klaveren y Hugo de Zela acordaron patrullajes conjuntos, coordinación operativa entre policías, intercambio de información y reuniones de seguimiento para enfrentar la situación.

    Pese a ello, la encuesta indica que 93% de los encuestados supo de la salida de grupos de inmigrantes desde Chile hacia Perú. Entre ellos, un 51% de los consultados cree que la principal razón de esta decisión fue el anuncio del candidato José Antonio Kast sobre expulsión inmediata de personas en situación irregular.

    Percepción económica al alza

    El estudio de opinión también registró un cambio relevante en el plano político y económico. La aprobación del Presidente Gabriel Boric subió a 37%, lo que representa un aumento de tres puntos respecto a la semana anterior, mientras que la desaprobación disminuyó a 57%.

    También se registra un alza del optimismo sobre el futuro del país, que llegó a 59%, su nivel más alto en siete años, desde abril de 2018 en el segundo mandato de Sebastián Piñera.

    La percepción económica también muestra señales positivas: 37% cree que la economía está progresando, cifra más alta desde marzo de 2019, mientras que las expectativas de consumo -disposición a comprar bienes y servicios- subieron a 46%, su registro más elevado en cuatro años.

    Más sobre:Encuesta CademMigraciónFrontera norteJosé Antonio KastExpectativa económicaNacional

