SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

Según la encuesta Plaza Pública, correspondiente a la cuarta semana de octubre, la candidata oficialista Jeannette Jara sube a 27% en intención de voto y se consolida como la favorita, mientras que José Antonio Kast cae a 20%.

Por 
Roberto Martínez
311643672073101

La cuarta semana de octubre marca un nuevo giro en la carrera presidencial, según los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que muestran a la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara ampliando su liderazgo y al líder republicano José Antonio Kast retrocediendo en apoyo, en un escenario donde la franja electoral ya comienza a influir en las percepciones ciudadanas.

De acuerdo con el sondeo, la candidata del pacto Unidad por Chile subió un punto respecto a la semana anterior y llega al 27% de las preferencias, mientras que el líder del Partido Republicano cae dos puntos, quedando con 20%. De esta forma, la brecha entre ambos se amplía a siete puntos.

En tanto, la disputa por el tercer lugar vive un cambio relevante: Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) sube dos puntos y alcanza el 14%, superando a Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos), quien cae un punto y se ubica en 13%. Por su parte, Franco Parisi (Partido de la Gente) se mantiene sin variaciones, con 11%.

Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%), mientras que un 9% de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.

El panorama actual difiere del registrado en la tercera semana de octubre, cuando Jara lideraba con 26%, seguida de Kast (22%), Matthei (14%), Kaiser (12%) y Parisi (11%). En esa medición, la brecha entre la candidata oficialista y el abanderado republicano era de cuatro puntos; hoy, se extiende a siete.

Además, el ascenso de Kaiser y la caída de Matthei reconfiguran la competencia en el bloque de derecha.

Escenarios de segunda vuelta

Pese a su liderazgo en primera vuelta, Jara aún pierde en todos los escenarios de balotaje frente a los principales candidatos de la oposición, aunque con diferencias menores a las de la semana pasada.

En una segunda vuelta con Kast, la exministra cae por 12 puntos (36% vs 48%), reduciendo la brecha de 16 puntos registrada la semana anterior. Frente a Matthei, pierde por 13 puntos (33% vs 46%), mientras que ante Kaiser la diferencia se acorta a 5 puntos (36% vs 41%) y frente a Parisi la distancia es de solo 3 puntos (34% vs 37%).

Jara, en cambio, vencería a Mayne-Nicholls por 2 puntos (33% vs 31%) y a Enríquez-Ominami por 19 puntos (36% vs 17%).

Influencia de la franja electoral

El estudio también revela que el 60% de los encuestados vio o se informó sobre la franja electoral televisiva, aunque solo el 21% considera que será determinante al momento de decidir su voto.

Entre las piezas más valoradas, la de Jeannette Jara lidera con el 21% de las menciones, seguida por las de Kast (19%), Kaiser (17%), Matthei (12%) y Parisi (10%).

Más sobre:Elecciones presidencialesCademJeannette JaraJosé Antonio KastJohannes KaiserEvelyn MattheiFranco ParisiHarold Mayne-NichollsEduardo ArtésMarco Enríquez-OminamiNacional

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda

En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

Detienen a dos sujetos por robo con homicidio en Puerto Montt

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

“Espero recibir algún golpe y ver si damos otro”: Artés en la previa al debate presidencial

Fiscalía y PDI desarticulan banda dedicada a “encerronas” y “turbazos” en la Región Metropolitana

Lo más leído

1.
Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

Confirman el hallazgo del cuerpo de Krishna Aguilera en Calera de Tango

2.
Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

3.
Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

Raúl Toro, extécnico pirata: “Lo que hizo el DT de Coquimbo Unido con Fernando Díaz fue una deslealtad”

4.
Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 26 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Embajadora Kenza El Ghali: “Marruecos está en deuda con Chile y vamos a cumplir nuestra promesa”

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Soy oncólogo y estos son los 4 síntomas más frecuentes del cáncer a los que debes prestar atención

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué es el ghosting laboral que provoca desconfianza y tristeza entre los trabajadores cesantes

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Qué se sabe de los bombarderos B-1 que Estados Unidos envió a las cercanías de Venezuela

Servicios

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Dónde ver el debate presidencial: revisa horario y señales disponibles

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

Revisa cuándo se publica la nómina definitiva de vocales de mesa para las elecciones del 16 de noviembre

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Universidad de Chile en TV y streaming

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda
Chile

Debate presidencial: Marco Enríquez-Ominami llega junto a protagonistas de su franja pertenecientes a la comunidad sorda

Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

En mensaje de Matthei en la antesala al debate presidencial: “El optimismo sin seriedad no va a ningún lado”

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes
Negocios

EE.UU. y China pactan suspensión temporal de aranceles antes de reunión de líderes

Tras reunión en cumbre de Asean en Malasia: Lula y Trump negociarán los aranceles

El reajuste del sector público pone presión a la tramitación del Presupuesto 2026

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China
Tendencias

Sin Tinder ni aplicaciones: así se busca pareja (y matrimonio) en los parques de China

Por qué cepillarte los dientes podría reducir el riesgo de padecer Alzheimer

Las parejas que se casan pero deciden no vivir juntos: la nueva tendencia en las relaciones amorosas

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”
El Deportivo

Nicholas Paul, estrella del Centro Mundial de Ciclismo: “En Chile la gente te alienta como si fueras uno de ellos”

Vitor Ferreira se impone en El Gringo y se corona en la World Surf League de Arica

Nuevo líder: Lando Norris se impone en el GP de Ciudad de México y se encumbra en la cima de la Fórmula 1 por un punto

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca
Finde

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 25 y 26 de octubre

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”
Cultura y entretención

Los Jaivas: “Vamos a hacer un Estadio Nacional, pero es muy difícil que a futuro nos alcance el tiempo para hacer otro”

Mon Laferte se alista para el Festival de Viña y lanza uno de sus discos más personales: “No sé escribir de otra forma”

Lo que pasa, lo que queda

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón
Mundo

Argentina registra la participación más baja desde el retorno de la democracia en elecciones legislativas: solo votó el 66% del padrón

Jornada clave para Milei: inicia cierre de mesas por elecciones legislativas en Argentina

Nueve muertos y 29 heridos tras caída de bus desde un puente en Misiones, Argentina

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal