Cadem: Jara amplía su ventaja sobre Kast y Kaiser desplaza a Matthei del tercer lugar en la carrera presidencial

La cuarta semana de octubre marca un nuevo giro en la carrera presidencial, según los resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, que muestran a la candidata de la centroizquierda Jeannette Jara ampliando su liderazgo y al líder republicano José Antonio Kast retrocediendo en apoyo, en un escenario donde la franja electoral ya comienza a influir en las percepciones ciudadanas.

De acuerdo con el sondeo, la candidata del pacto Unidad por Chile subió un punto respecto a la semana anterior y llega al 27% de las preferencias, mientras que el líder del Partido Republicano cae dos puntos, quedando con 20%. De esta forma, la brecha entre ambos se amplía a siete puntos.

En tanto, la disputa por el tercer lugar vive un cambio relevante: Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) sube dos puntos y alcanza el 14%, superando a Evelyn Matthei (Chile Vamos, Demócratas y Amarillos), quien cae un punto y se ubica en 13%. Por su parte, Franco Parisi (Partido de la Gente) se mantiene sin variaciones, con 11%.

Más atrás figuran Harold Mayne-Nicholls (4%), Eduardo Artés (1%) y Marco Enríquez-Ominami (1%), mientras que un 9% de los encuestados declara que no votaría, no sabe o no responde.

El panorama actual difiere del registrado en la tercera semana de octubre, cuando Jara lideraba con 26%, seguida de Kast (22%), Matthei (14%), Kaiser (12%) y Parisi (11%). En esa medición, la brecha entre la candidata oficialista y el abanderado republicano era de cuatro puntos; hoy, se extiende a siete.

Además, el ascenso de Kaiser y la caída de Matthei reconfiguran la competencia en el bloque de derecha.

Escenarios de segunda vuelta

Pese a su liderazgo en primera vuelta, Jara aún pierde en todos los escenarios de balotaje frente a los principales candidatos de la oposición, aunque con diferencias menores a las de la semana pasada.

En una segunda vuelta con Kast, la exministra cae por 12 puntos (36% vs 48%), reduciendo la brecha de 16 puntos registrada la semana anterior. Frente a Matthei, pierde por 13 puntos (33% vs 46%), mientras que ante Kaiser la diferencia se acorta a 5 puntos (36% vs 41%) y frente a Parisi la distancia es de solo 3 puntos (34% vs 37%).

Jara, en cambio, vencería a Mayne-Nicholls por 2 puntos (33% vs 31%) y a Enríquez-Ominami por 19 puntos (36% vs 17%).

Influencia de la franja electoral

El estudio también revela que el 60% de los encuestados vio o se informó sobre la franja electoral televisiva, aunque solo el 21% considera que será determinante al momento de decidir su voto.

Entre las piezas más valoradas, la de Jeannette Jara lidera con el 21% de las menciones, seguida por las de Kast (19%), Kaiser (17%), Matthei (12%) y Parisi (10%).